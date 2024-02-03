«Можно сравнить только с «На-На»: музкритик раскрыл причины успеха Децла Музкритик Бабичев заявил, что популярность Децла можно сравнить только с «На-На»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Кирилл Толмацкий (Децл)

Российский рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) был невероятно популярен, так как его отец и продюсер Александр Толмацкий раскручивал его по законам поп-культуры, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Эксперт добавил, что основной аудиторией Децла в 1990-х стали подростки, искавшие себе кумиров на сцене. По мнению собеседника, успех исполнителя можно сравнить только с популярностью группы «На-На».

Такой успех был только у «На-На» на пике популярности. Толмацкий раскручивал Децла по законам поп-культуры, хотя рэп не предполагает идолопоклонничества и больших площадок. Но тогда была какая-то пропасть в музыке для подростков, искавших себе кумира на сцене, — добавил Бабичев.

По его словам, основной темой творчества Децла стало недопонимание между родителями и подростками и проблемы взросления.

Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет.

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