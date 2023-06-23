В Москве может появиться памятник поп-кумиру 90-х Вдова Юрия Шатунова рассказала о планах установить памятник артисту в центре Москвы

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Ровно год назад, 24 июня 2022 года, в возрасте 48 лет скончался известный российский певец, экс-участник группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Его вдова Светлана рассказала в беседе с aif.ru о планах увековечить память артиста. По ее словам, поклонники выступили с предложением назвать именем певца сквер в районе Цветного бульвара в центре Москвы и установить там памятник.

Это то место, где тридцать с лишним лет назад снимали знаменитый клип «Розовый вечер». А если говорить о возможном памятнике на этом месте, то лично я вижу фигуру Юры в этом сквере рядом с детской площадкой сидящим на байке, таким, как на знаменитом фото конца 80-х годов — шальным, с его незабываемой улыбкой. Детишкам наверняка захотелось бы посидеть сзади и мысленно прокатиться с Юрой, — рассказала Светлана Шатунова.

В июле 2022 года был объявлен конкурс на идею памятника, который установят на могиле музыканта. Вдова певца вместе с детьми Дэннисом и Эстеллой выбрали эскиз-победитель, он появится на могиле 6 сентября 2023 года. В этот день Юрию исполнилось бы 50 лет.

В настоящий момент скульптор заканчивает работу над первоначальной формой будущего памятника и в ближайшее время приготовит его к отливке из бронзы, — рассказала Шатунова.

Ранее группа поклонников Юрия Шатунова обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой оказать содействие идее назвать именем артиста сквер в центре Москвы. Фанаты объяснили, что жители и гости города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры.