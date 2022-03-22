Машков попросил дочь вернуться из США на родину

Владимир Машков попросил дочь Марию вернуться из США в Россию. В Америке Мария Машкова живёт с мужем и детьми вот уже десять лет, пишет KP.RU.

Известный актёр переживает за дочь на фоне всплеска русофобии, о чём Мария сама рассказала в своём микроблоге.

Я говорила со своим отцом вчера по телефону. Я сказала, что собираюсь на интервью с CNN и спросила, могу ли я сказать здесь то, что он сказал мне. Он сказал — да. И он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерями, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом,— цитирует издание дочь артиста.

А накануне Мария Машкова чётко дала понять, что её взгляды и мнение отца расходятся.

Я вдруг оказалась в одном из похожих разговоров, где родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Вот только пришлось отца ослушаться, — пояснила дочь режиссёра.

Популярность Марии Машковой принёс сериал «Не родись красивой». В 2012 году она вышла замуж за музыканта и продюсера Александра Слободянника, который к тому моменту 12 лет жил в США. Так как жить на две страны оказалось тяжело, Мария приняла решение остаться вместе с мужем за рубежом.

Ранее народная артистка РФ Лия Ахеджакова высказала мнение, что ответственность за большие коллективы якобы не позволяет художественным руководителям крупнейших российских театров Константину Хабенскому (МХТ им. Чехова), Владимиру Машкову (московский театр Олега Табакова), Евгению Миронову (театр Наций) выражать отношение к событиям на Украине.