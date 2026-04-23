Офицер «Центра» рассказал о подвиге бойца на фронте Боец «Неудержимых» в одиночку взял в плен двух военных ВСУ

Боец «Неудержимых» в одиночку зашел в опорный пункт противника и смог взять в плен двух солдат ВСУ, рассказал РИА Новости офицер российской группировки войск «Центр» Айшет Дуктуг-Бора. В ходе боевой работы он успешно отразил три контратаки.

Хотелось бы отметить, как я считаю, подвиг моего подчиненного с позывным Телец. Он обнаружил опорный пункт противника, в котором находилось двое солдат ВСУ. Он один взял их в плен, — сообщил офицер.

Боец успешно допросил пленных. После чего передал полученную информацию командованию. Он смог не только отразить атаки противника полностью в одиночку, но и ликвидировать солдат за несколько дней.

Накаты осуществлялись группами по два-три человека. В общей сложности он уничтожил девять солдат противника за три-четыре дня, — уточнил офицер.

По словам Дуктуг-Бора, на данный момент боец пребывает в госпитале. Военнослужащий проходит восстановление после перенесенной контузии.

Ранее стало известно, что порядка 300 иностранных наемников ВСУ устроили бунт из-за провальной попытки контратаки в Харьковской области. В силовых структурах России рассказали, что «солдаты удачи» ушли с позиций и пообещали обернуть свое оружие против украинцев.