Мексика отказалась возвращать российской пианистке 17-летнюю дочь

Мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку страны, которую удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей. Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, с августа 2025 года дипломатам не предоставляют консульского доступа к девушке, а все обращения в мексиканские инстанции остаются без ответа.

По словам дипломата, действия властей нарушают международные процедуры, включая Конвенцию о правах ребенка и Венскую конвенцию. Девушка находится в учреждении, не являясь ни задержанной, ни арестованной, ни осужденной.

По состоянию на сегодняшний день мексиканские партнеры отказываются возвращать К. в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года, а все наши обращения в адрес МИД Мексики, Генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания, — сказал Федоров.

Приемная мать девушки, российская пианистка Марина Романова ранее заявляла, что дочь была насильно изъята прямо в учебном заведении. Она выражала опасения, что девушка могла стать жертвой преступления, включая торговлю людьми.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года девушку обнаружили в городе Тихуана. По заключениям медиков, ее накачивали наркотиками, насиловали и перевозили по разным городам. По сведениям издания, при встречах с консулом РФ К. передала два письма, в которых предупредила, что после достижения 18-летия в мае 2026 года ее могут продать работорговцам.