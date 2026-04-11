Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки

В деле о пропаже 17-летней дочери российской пианистки Марины Романовой в Мексике появилась версия о причастности черных трансплантологов, сообщает РЕН ТВ. Девушку похитили прямо из школы в Мехико в 2023 году люди в форме сотрудников «детской опеки» DIFEM.

С тех пор на протяжении двух с половиной лет мать безуспешно добивается помощи от местных властей и доступа к материалам расследования. Романова обращалась к губернатору штата Мехико и президенту страны, подала иск против опеки и прокуратуры. Однако судья Рут Кано Хуарес проигнорировала ходатайство о защите, а спустя несколько дней Кристина исчезла из судебного учреждения.

В октябре 2024 года девушку обнаружили в городе Тихуана. По заключениям медиков, ее накачивали наркотиками, насиловали и перевозили по разным городам. При встречах с консулом РФ Кристина передала два письма, в которых предупредила, что после достижения 18-летия в мае 2026 года ее могут продать работорговцам.