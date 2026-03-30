Две россиянки более трех месяцев удерживаются в иммиграционном центре США

Две россиянки уже более трех месяцев удерживаются в иммиграционном центре в Сан-Диего, передает РИА Новости. Их задержали после заезда на территорию американской военной базы Кэмп Пендлтон в Калифорнии.

По словам Наталии, она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. Также она получила разрешение на работу в апреле 2023 года, которое необходимо обновлять каждые два года.

Как выяснило РИА Новости, Кристина и Наталия по-прежнему содержатся в Otay Mesa Detention Center в Калифорнии. Посольство России в США ранее подтвердило их задержание после «несанкционированного въезда» на военную базу.

Ранее российский МИД предупредил о практике США по выманиванию граждан за границу для последующего задержания. В ведомстве отметили, что схема чаще всего используется через коммерческие и туристические предложения.

До этого МИД России предупредил о росте угроз задержаний граждан РФ в других странах. Ведомство связывает это с активизацией работы американских спецслужб.

