Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 01:37

МИД РФ бьет тревогу из-за усиленной охоты спецслужб США за россиянами

МИД РФ сообщил о росте угрозы задержаний российских граждан за границей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД России предупредил о росте угроз задержаний граждан РФ в других странах, передает РИА Новости. Ведомство связывает это с активизацией работы американских спецслужб.

МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру, — сказано в сообщении.

Ранее на Пхукете задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном управлении отелем Patong Hotel на 84 номера. Бизнес велся без необходимой государственной лицензии, а владение объектом осуществлялось через подставных лиц с таиландским гражданством, заявили в администрации провинции.

До этого сообщалось, что на Пхукете уже две недели ищут IT-специалиста из Уфы, который исчез после конфликта со своей спутницей. Инцидент произошел 25 февраля: мужчина порвал паспорт своей девушки на глазах у полицейских. Обиженная спутница улетела в Россию, а уфимец сел на скутер и уехал в неизвестном направлении, с тех пор его не видели.

МИД РФ
россияне
туристы
США
МИД РФ бьет тревогу из-за усиленной охоты спецслужб США за россиянами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.