В США произошла утечка токсичного газа

AP: в США при химвыбросе погибли два человека и 19 пострадали

В американском штате Западная Вирджиния в результате химического выброса на предприятии Catalyst Refiners погибли два человека, еще 19 пострадали, сообщает Associated Press. Сейчас они находятся в отделении неотложной помощи.

Инцидент произошел во время закрытия завода. Предположительно, тогда возникла химическая реакция с выделением токсичного сероводорода. В результате также пострадали семь сотрудников экстренных служб, прибывших на место аварии, один человек находится в критическом состоянии.

Некоторых пострадавших доставили в больницы на частном транспорте. У них отмечаются респираторные симптомы, среди которых кашель, одышка, боль в горле и раздражение глаз.

Ранее в штате Керала на юге Индии случился мощный взрыв на территории фабрики фейерверков. В результате происшествия погибли порядка 13 человек. Еще десятки получили травмы различной степени тяжести. На территории фабрики находились около 40 сотрудников.

