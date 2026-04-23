«Спартак» — «Краснодар»: дата, время, кто фаворит, прогнозы

Никита Кривцов («Краснодар») и Эсекьель Барко («Спартак») во время матча Никита Кривцов («Краснодар») и Эсекьель Барко («Спартак») во время матча Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют одна из лучших команд весенней части чемпионата «Спартак» и действующий чемпион страны «Краснодар». Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояния клубов — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и «Краснодар» выступают в сезоне РПЛ

После осечки в матче против «Балтики» «Краснодар» опустился на вторую строчку в турнирной таблице. В активе коллектива Мурада Мусаева 54 очка. Почти сразу после выхода с зимней паузы «Краснодар» уступил «Рубину» в Казани со счетом 1:2. «Быки» также не могут выиграть три игры подряд: ничья в Кубке России с «Динамо» (0:0), в РПЛ с «Зенитом» (1:1) и «Балтикой» (2:2).

«Спартак» не самым удачным образом провел первую часть чемпионата, но во второй преобразился. Команда под руководством Хуана Карлоса Карседо обыграла «Зенит» и вышла в финал Пути регионов Кубка России, а в чемпионате вернулась в борьбу за медали. За шесть туров до конца турнира «Спартак» занимает четвертую строчку, имея в своем активе 45 очков — на три балла больше у «Локомотива». В РПЛ красно-белые весной выиграли четыре матча из пяти.

Эдуард Сперцян («Краснодар») и Сергей Варатынов («Балтика») в матче 25-го тура РПЛ в Краснодаре Эдуард Сперцян («Краснодар») и Сергей Варатынов («Балтика») в матче 25-го тура РПЛ в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Кто является фаворитом матча «Спартак» — «Краснодар»

Матч «Спартак» — «Краснодар» может завершиться с любым исходом, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что на данный момент «быки» являются более стабильным коллективом.

«„Спартак“ может сыграть один матч по-одному, а следующий — по-другому. У „Краснодара“ тоже есть определенные проблемы — упустил лидерство. Но стабильность у этой команды повыше. На стороне „Спартака“ фактор своего поля, но это ничего не значит. Будет интересная игра с обоюдными шансами, может случиться всякое», — сказал Билялетдинов.

«Спартак» преобразился в весеннем отрезке РПЛ и на данный момент показывает чемпионскую игру, заявил NEWS.ru экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, красно-белым будет непросто в матче против «Краснодара», потому что команда Мусаева должна исправляться после осечки с «Балтикой».

«Если поначалу еще были шероховатости, особенно в игре в обороне, то сейчас „Спартак“ навел в защите порядок. На мой взгляд, у красно-белых сильнейшее нападение в РПЛ. Футболисты получают удовольствие от игры, у них красивые комбинации — поймали вдохновение. Будет очень серьезная игра с обилием желтых карточек, возможно, даже удаление», — сказал Масалитин.

Кто является лидером в «Спартаке» и «Краснодаре»

В «Спартаке» лучшим игроком по системе «гол плюс пас» является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко — 7+6. Более 10 голевых действий у бразильца Маркиньоса — 5+6. Семь мячей на счету аргентинца Пабло Солари, по пять — у тринидадца Ливая Гарсии и португальца Жедсона Фернандеша.

Пабло Солари и Эсекьель Барко радуются забитому мячу в матче 23-го тура РПЛ в Москве Пабло Солари и Эсекьель Барко радуются забитому мячу в матче 23-го тура РПЛ в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В составе «Краснодара» статистику одно голевое действие за матч поддерживает капитан Эдуард Сперцян. В 25 матчах на его счету 11 голов и 14 результативных передач. Лучшим бомбардиром РПЛ является Джон Кордоба — 14 мячей. Шесть голов на счету россиянина Никиты Кривцова, пять — у бразильца Виктора Са, который пропустит ближайший матч из-за травмы.

История противостояния «Спартака» и «Краснодара»

«Быки» являются удобным соперником для красно-белых. Команды редко расходятся миром. Всего две встречи из 37 завершились вничью: 22 раза победителем оказывался «Спартак», 13 — «Краснодар».

В официальных матчах 2025 года команды встречались всего один раз. В ноябре «Краснодар» в домашнем поединке выиграл со счетом 2:1. В 2024 году команды обменялись разгромными гостевыми победами со счетом 3:0.

Встреча состоится 23 апреля в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена». Начало поединка запланировано на 19:45. Главным арбитром матча назначен Артем Чистяков.

Виктор Байбаков
В. Байбаков
