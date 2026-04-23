Песков объяснил остановку поставок нефти Казахстана по «Дружбе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с остановкой поставок казахстанской нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба». В комментариях для ИС «Вести» он отметил, что речь идет о технических моментах, повлиявших на процесс транзита.

Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам, — заявил Песков.

Ситуация носит технический характер и не затрагивает обязательства перед партнерами, подчеркнули в Кремле. Также было отмечено, что поставки могут быть перераспределены через альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Теперь странам Евросоюза предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

Прежде глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на РФ. По мнению сенатора, так глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.