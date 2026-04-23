Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 02:47

Песков объяснил остановку поставок нефти Казахстана по «Дружбе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с остановкой поставок казахстанской нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба». В комментариях для ИС «Вести» он отметил, что речь идет о технических моментах, повлиявших на процесс транзита.

Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам, — заявил Песков.

Ситуация носит технический характер и не затрагивает обязательства перед партнерами, подчеркнули в Кремле. Также было отмечено, что поставки могут быть перераспределены через альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Теперь странам Евросоюза предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

Прежде глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на РФ. По мнению сенатора, так глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.

Мир
ФРГ
нефтепровод «Дружба»
нефть
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.