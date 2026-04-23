23 апреля 2026 в 02:00

Мадьяр возрождает Австро-Венгрию: когда он заберет у Украины Закарпатье

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую республику, чтобы создать новый политический центр силы в Европе. Партнеры Будапешта в Вене совсем не против. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объясняет, что именно задумал будущий венгерский премьер и какие проблемы его проект может создать для Евросоюза и Украины.

Что общего сегодня у Австрии и Венгрии

Мадьяр, который готовится занять пост премьера Венгрии после Виктора Орбана, вынашивает планы сближения с Австрией и Польшей на базе «исторического опыта», когда все эти государства входили в состав одной империи. По данным Politico, в планах у лидера «Тисы» сформировать новый лагерь в Европе, который увеличит вес центральноевропейских стран в ЕС.

В Вене на эту идею смотрят положительно. Источник издания из числа австрийских чиновников заявил, что в ней есть «своя логика». «Мы все примерно одинакового размера, и у нас много общих интересов, поэтому вместе мы будем более значимы с точки зрения возможностей для голосования», — сказал он.

У этих стран действительно есть нечто общее. Например, австрийское руководство, как и Мадьяр, скептически смотрит на экономическую политику ЕС — особенно в вопросах поддержки Украины в убыток европейским государствам. Еще в 2023 году власти Австрии официально отказались поставлять Киеву оружие. А в 2025-м президент страны Александер Ван дер Беллен на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что даже если бы Вена хотела, то не смогла бы предоставить военную помощь ВСУ, поскольку у нее и так минимум ресурсов даже для обеспечения собственной системы обороны.

Еще больше внимания заслуживает оговорка, сделанная Ван дер Белленом в интервью от 2022 года. Он тогда сказал, что Россия граничит непосредственно с Венгрией, чем вызвал очень нервную реакцию и на Украине, и в странах ЕС. Впрочем, западные украинские территории — часть Буковины, Галиция, Ивано-Франковск, Львов и Черновцы — когда-то были частью Австро-Венгрии. Так что оговорка в историческом контексте вполне понятна.

Владимир Зеленский и Александер Ван дер Беллен Владимир Зеленский и Александер Ван дер Беллен Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Что придумал Мадьяр на самом деле

Чтобы понять, какой план предлагает Мадьяр, нужно вспомнить, что представляла из себя Австро-Венгрия в начале ХХ века. После венгерского восстания и подписания компромисса 1867 года империя постепенно трансформировалась в «федерацию» под управлением Габсбургов. Будапешт получил от Вены право избирать собственный парламент, административную независимость во внутренних делах, собственное правительство и широкую автономию в принятии законов. Главное условие со стороны метрополии было простым: во главе новообразованного дуалистического государства должна была стоять все та же правящая династия.

Польша такими правами не пользовалась, но тоже имела в составе империи привилегии. Польский был одним из официальных языков государства, представители шляхты могли занять высокие посты в имперских органах власти, а самые широкие гражданские преференции распространялись на польское население в районе нынешней Галиции.

Вслед за Венгрией автономии захотели и другие территории. Кроме Польши, в состав империи тогда входили земли, принадлежащие сегодня Балканским странам, Чехии, Германии, Италии и Украине. Наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд постепенно готовился превратить империю в полноценное федеративное государство с монархическим высшим управлением, но просто не успел. Его гибель от рук сербских националистов стала печально ироничной: боевики устранили ровно того, кто мог и хотел дать им то, чего они желали. А дальше было уже не до локальных автономий — началась война.

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отреагирует Киев на план Мадьяра

Для Украины планы Мадьяра с отсылками к истории — это очень плохие новости. В отличие от польского или венгерского национального движения, украинское Вена давила нещадно, причем в основном руками поляков. Отсюда и их перманентные взаимные расправы в первой половине XX века — тоже «богатое имперское наследие».

Сегодня же Будапешт вполне может заявить свои права на Закарпатье. По данным на 2024 год, в этом регионе проживало до 90 000 обладателей венгерских паспортов, которые были получены по упрощенной процедуре вступления в гражданство еще при Орбане. Последний не раз заявлял, что на Украине их ущемляют по языковому и культурному признакам.

Заявить права — еще не значит вводить танки в Берегово. Однако использовать эту ситуацию как рычаг давления на ЕС и Украину Мадьяр вполне способен. Он уже показал, что умеет торговаться, когда пообещал снять вето с кредита для Киева только в случае возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» и при условии, что Будапешт не вложит в этот транш своих денег.

Для ЕС даже безотносительно Украины возрожденный альянс станет большой проблемой. Венгрия и Польша — это европейские форпосты консерватизма и национализма, что идет вразрез с базовой идеологией Брюсселя. И если они совместно с Австрией начнут консолидированно продвигать свою позицию уже по вопросам внутренней политики Евросоюза, то раскол в нем окажется еще глубже. Новый центр силы как минимум сможет замедлять принятие решений в ЕС, способных создать трудности для России.

В любом случае Мадьяр не скрывает своего недовольства политикой Брюсселя и хочет ее менять — в противном случае он не заикнулся бы про создание нового политического альянса. Тем более его возрождения по имперскому образцу.

