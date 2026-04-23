Спутниковые снимки показали рой катеров КСИР у Ормуза Более 30 катеров КСИР Ирана замечены у Ормузского пролива по спутникам

Более 30 катеров, принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции Ирана, зафиксированы в районе Ормузского пролива. Данные об их перемещении появились на спутниковых снимках, которые распространяются в соцсетях.

Журналист Владимир Соловьев сообщил, что, по его данным, речь идет о более чем 30 единицах техники. Он отметил, что суда маневрируют в одном из ключевых стратегических районов региона.

Ранее военные задержали два судна, которые пытались пройти в районе Ормузского пролива без разрешения Ирана. Известно, что Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана судно MSC Francesca, которое Тегеран связывает с Израилем, и Epaminodes. Также грузовое судно, следовавшее из Ирана, подверглось обстрелу и было остановлено в Оманском заливе.

Кроме того, Иран не намерен открывать Ормузский пролив, пока США продолжают нарушать условия перемирия, в том числе через морскую блокаду, заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По его мнению, действия администрации американского лидера Дональда Трампа усугубляют мировой кризис.