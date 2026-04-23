«Джордж Буш» направляется на Ближний Восток Fox News: третий авианосец США идет в сторону Ближнего Востока

Третий американский авианосец «Джордж Буш» должен прибыть на Ближний Восток в течение ближайших трех — пяти дней, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети. По ее словам, корабль будет следовать обходным маршрутом вокруг южной оконечности Африки.

В составе Военно-морских сил США насчитывается 11 действующих авианосцев. Два из них, USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford, уже задействованы в совместной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявил о сроках прекращения огня с Ираном. Она отметила, что президент США Дональд Трамп не устанавливал жестких дедлайнов, а обсуждаемые в СМИ временные рамки не соответствуют действительности.

Речь идет о сообщениях СМИ, в которых было указано, что американский лидер продлил срок для достижения соглашения с Ираном до воскресенья, 26 апреля. По предоставленной информации, Иран уведомлен о новом дедлайне.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана.