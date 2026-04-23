А чемпион-то липовый! «Локомотив» почти дожал «Зенит» в матче РПЛ

22 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и вырвавшимся в лидеры петербургским «Зенитом». Как коллективы сыграли в первом круге, с каким счетом завершился матч, что сказали тренеры — в материале NEWS.ru.

Как «Локомотив» и «Зенит» сыграли в первом круге

В ноябрьском матче в Санкт-Петербурге «Зенит» победил со счетом 2:0. Прекрасно чувствовавшие себя сине-бело-голубые открыли счет уже на девятой минуте усилиями бразильского нападающего Педро. Команде удалось довести встречу до победы, удвоив преимущество на 90+1-й минуте — отличился Андрей Мостовой.

С каким счетом завершился матч «Локомотив» — «Зенит»

Несмотря на большое количество ударов по воротам друг друга, в первом тайме соперники не смогли создать особо опасных моментов. Все главные действия развернулись во второй половине. На 54-й минуте бразилец Луис Энрике отправил на рандеву с вратарем Максима Глушенкова. Россиянин разобраться в эпизоде не смог, а мгновениями позже еще и боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав положение «вне игры». На 58-й Вендел пробил из-за штрафной, но мяч полетел выше ворот.

Дальше инициативу перехватил «Локомотив». На 63-й минуте на подачу с углового Алексея Батракова пытался откликнуться защитник Лукас Фассон. С первой попытки он не смог дотянуться до мяча, а совершить вторую бразилец не сумел. Вместо мяча вратарь «Зенита» Денис Адамов поймал лишь голову Фассона, а снаряд отскочил в находящегося сзади Артема Карпукаса. Акцентированное касание он совершить не успел, и мяч от его корпуса полетел чуть выше пустых ворот.

На 72-й минуте случился еще один невероятный момент. Батраков классно отыгрался в стенку с Зелимханом Бакаевым, который адресовал мяч Евгению Морозову. Защитник хорошей передачей нашел в штрафной Николая Комличенко, который находился в идеальной позиции для удара, но... нападающий пробил не очень сильно и прямо в руки Адамову.

Кульминация встречи случилась на последних секундах. На 90+5-й минуте «Локомотив» подавал в штрафную на Комличенко, против которого боролись два защитника. Николай пытался сохранить мяч и сыграл головой, но он скользнул по пальцам Игоря Дивеева. Арбитр Алексей Сухой не обратил внимания на эпизод, но после апелляций красно-зеленых, а также подсказки из комнаты видеопросмотра поставил пенальти. Спустя три минуты дело все-таки дошло до удара, и в эпизоде снова отличился Комличенко — но на этот раз со знаком минус. Адамов справился с ударом.

После этой ничьей «Зенит» продолжил лидировать в таблице, но уже сегодня может оказаться вторым — если «Краснодар» обыграет в Москве «Спартак». «Локомотив», который после начала второй части сезона мог рассчитывать на чемпионство, не самым лучшим образом выступает весной, но пока продолжает удерживать третью строчку.

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что игра была тяжелой. Такой результат, по его мнению, обусловлен тем, что обе команды не воспользовались своими моментами.

«Много фолов, карточек, эмоций. В созидании никто не преуспел, поэтому такой результат. Игроки „Локомотива“ грамотно фолили в быстрых атаках. Мы выпустили игроков, которые могли обострить игру. Но, к сожалению, победить не смогли», — сказал Семак.

На вопрос о судейских решениях в концовке встречи наставник сине-бело-голубых ответил, что «все могло закончиться хуже».

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил, что в первом тайме у команды присутствовала нервозность. Он отметил, что футболисты добавили после перерыва и были «визуально получше».

«В перерыве успокоили ребят, попросили дорожить мячом и действовать более разумно. Думаю, что второй тайм и игру в целом можно занести в актив. Есть досада, что были на шаг ближе к победе, но мы были лучше, чем соперник, именно по качеству игры. А это дорогого стоит. Мы на правильном пути», — сказал Галактионов.

