23 апреля 2026 в 02:25

В МИД России назвали главную сложность в отношениях РФ и США

Панкин: отношения между Россией и США находятся на самой низкой точке

Отношения между Россией и США на данный момент находятся на самой низкой точке, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, выступая перед журналистами в ООН. По его словам, такую оценку дают не только он, но и российские власти.

Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко, — заявил Панкин.

При этом дипломат отметил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже оказались продуктивными. Он также подчеркнул, что ключевой проблемой в двусторонних отношениях остается высокая степень непредсказуемости.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, называть происходящее нормализацией пока преждевременно — до нее еще далеко.

До этого сообщалось, что США остаются приверженными соглашениям, достигнутым на саммите в Анкоридже с участием глав двух государств. Однако обсуждение украинского конфликта поставлено на паузу, поскольку американские переговорщики пока заняты Ближним Востоком.

