«Надо боготворить»: Куклачев о Кадырове, SHAMAN, Пугачевой и доброте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Сегодня, 12 апреля, исполнилось 75 лет Юрию Куклачеву. Народный артист РСФСР рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, почему он «предложил разбомбить Европу», за что жалеет Аллу Пугачеву и восхищается SHAMAN.

О теракте в «Крокус Сити Холле»

— СМИ написали, будто я предложил «бомбить Европу» после теракта в «Крокус Сити Холле». Я не говорил этих слов, мне их приписали недобросовестные журналисты. Поэтому мне сложно комментировать то, чего не говорил.

Произошла трагедия страшная в «Крокусе». Соболезную всем, кто пострадал, сострадаю безмерно. Внутри кипит горе. Совсем недавно была трагедия в Израиле: за ночь террористы убили 1,5 тысячи человек. Боевики сами же снимали на видео и выставляли в интернете, как режут животы.

Мама и брат моей супруги, которые живут в Израиле, до сих пор не могут отойти от шока, рассказывают: «Боевики рыскали по городу в поисках новых жертв, а мы прятались». Теперь у нас в Москве в «Крокусе» трагедия.

Но разве я мог предложить в ответ кого-либо бомбить? Чтобы обвинять, нужно очень хорошо разбираться в ситуации. Когда ты не владеешь информацией стопроцентно, то или клевещешь, или глупости говоришь.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Куклачев

О Кадырове

— Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» зрители стали сдавать билеты и на мои шоу, запланированные на 12, 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле». Боятся люди, все-таки «Вегас Сити» расположен менее чем в 500 метрах от «Крокуса». Мы, разумеется, принимаем повышенные меры безопасности, ответственные за безопасность на моих концертах заверили, что «муха не пролетит».

Мне больно оттого, что я призываю к любви, радости, счастью — а где-то рвутся гранаты, по всему миру полыхает. Потому что Сатана рвется к власти и стравливает людей, народы и государства. Его задача состоит в том, чтобы сломать все, что является основой жизни человеческой. Многое ему удается поломать. Например, традиционные браки: сегодня даже католики заключают браки однополые, если это не сатанизм, то что?

Счастье, что есть хранители традиций в нашей великой стране. К примеру, попробуйте Кадырову подобное навязать, не получится! Я бывал в Чечне и потрясен: там в школах перед уроками детям читают молитвы. Глава республики считает, что это нужно для воспитания подрастающего поколения, и я с ним абсолютно солидарен. И результат заметен: у нового поколения в Чечне лица открытые, чистые... Город Грозный отстроили. В этом всем огромная заслуга Рамзана Ахматовича.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Куклачев

О доброте

— Я и моя команда тоже стараемся воспитывать молодое поколение, развиваем Школу доброты в Москве и других регионах России. Что такое Школа доброты в первую очередь? Это созидательные мысли и поступки.

Очень сложно быть добрым в этой жизни. Вот вышел ты на улицу — тебя водой машина облила, в автобусе на ногу наступили, кто-то грубое слово сказал — и хочется ответить тем же.

Как-то была история: я ходил в церковь, рядом со мной молилась незнакомая старушка. После службы мы одновременно с ней вышли из храма. И вдруг проезжающая машина обдала нас грязищей. И бабушка неслыханные проклятия обрушила на водителя! Я подумал: «Бедная, ты же только что молилась, а теперь человека буквально проклинаешь, но ведь Бог учил прощать».

О SHAMAN

— Из современных артистов мне очень нравится SHAMAN. Я этого мальчика давно заметил. И когда его выбрасывали из передач телевизионных, то я возмущался — такой талант, а его выбрасывают. Над ним издевались так же, как надо мной когда-то, меня ведь тоже пытались убрать из эфиров. Это зависть.

Но надо мной недолго могли издеваться. Потому что мое выступление на манеже увидел Леонид Ильич Брежнев, он любил цирк и часто бывал там. А я выступал как клоун. Мне было 24 года. После представления Брежнев подошел, обнял меня и сказал: «Я еще так никогда не смеялся».

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press Юрий Куклачев, 1978 год

И после этого начался мой взлет. То есть я в 24 года стал фактически звездой, хотя в СССР не было такого слова. А этого мальчика до 30 лет зажимали, только недавно SHAMAN взлетел.

Считаю, что он гениальный артист. После трагедии в «Крокусе» какой «Реквием» написал! Этого парня надо боготворить и радоваться, что наконец в нашей стране появилась уникальная личность, которая безо всякой злобы и желчи, а от сердца, по-человечески творит.

В этом его гениальность, я считаю: искреннее творчество проникает в сердца людей. Его «Реквием» завтра можно петь и в Израиле, и в Америке — где помнят, как «близнецы» (теракт в США 11 сентября 2001 года, когда самолет врезался в башни Всемирного торгового центра. — NEWS.ru) рухнули и люди гибли. По всему миру можно исполнять, потому что всюду творятся теракты. Мальчик создал шедевр мирового класса.

На днях мне от SHAMAN позвонили и сообщили, что он хочет приехать на мое шоу, поскольку воспитан на моем творчестве. Я обрадовался, буду счастлив видеть его на моем юбилее.

О Пугачевой

— В апреле — через три дня после моего дня рождения — 75-летие Аллы Пугачевой. После ее отъезда из России многие на нее накинулись, а я не стану. Я не уполномочен художника обвинять или осуждать, это не в моих правилах.

Каждый принимает решения сам. Для меня Алла Борисовна — звезда. Как Муслим Магомаев. Когда мы сделали спектакль «Цирк в моем багаже», Игорь Николаев написал песню и попросил Пугачеву исполнить. И она бесплатно спела композицию «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», которая через некоторое время стала шлягером.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Ее (Пугачевой. — NEWS.ru) отъезд и позиция — это ее выбор. И мне ее жалко как художника, потому что на нее налетают и грызут. Я всегда отношусь к этому очень болезненно: к тому, что «кусают» художника. Поздравлю ли я ее с днем рождения? Конечно, с удовольствием.

Она тоже Баран (Овен. — NEWS.ru) по гороскопу. Как и я. А жена у меня — Коза (Козерог. — NEWS.ru): тоже «рогатая», в смысле упрямая. Но я сам абсолютно лояльный, а к своей «половинке» — особенно. Понимаю, что мужчина без женщины — беспомощное существо. Они действительно мудрее нас. Поэтому я спокойно реагирую, даже когда жена пилит меня. Прошу об одном: «Лена, пили только по коже, до костей не доходи».

Она сразу начинает смеяться, и буря обходит стороной. Чувство юмора в семье — немаловажное качество. Всем советую: если понимаете, что уже накипело, то, значит, надо пошутить. Вот так с шутками-прибаутками мы с женой почти 55 лет вместе.

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