Манижу проверят после слов о «Крокусе»: что ей грозит, реакция Пугачевой

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Манижа Сангин

Певица Манижа сделала заявление о последствиях теракта в «Крокус Сити Холле», которое вызвало большой резонанс. Что грозит артистке, что заявила Манижа о теракте в «Крокусе», как отреагировала Алла Пугачева?

Что сказала Манижа о теракте в «Крокусе»

В конце марта Манижа (полное имя — Манижа Сангин) опубликовала на своей странице в социальной сети видеообращение, посвященное теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Певица назвала произошедшее «зверской ночью» и вспомнила, как проводила детство у бабушки в Душанбе. Артистка выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.

Артистка добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми. Певица выразила благодарность тем, кто вселяет на это надежду.

На обращение Манижи отреагировала народная артистка СССР Алла Пугачева.

«Прости!!!» — написала она в комментариях.

«Я вас очень люблю, Алла Борисовна», — ответила Манижа, сопроводив сообщение эмодзи в виде сердца.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Манижа оправдала теракт в «Крокусе»?

Позднее певица заявила, что никак не пыталась оправдать причастных к теракту в «Крокусе». Как подчеркнула Манижа, все исполнители преступления должны быть сурово наказаны по закону.

«Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону. Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей. Ведь именно это отличает нас от террористов», — сказала она.

Артистка также призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана и к остальным жителям стран Центральной Азии.

«Я ни в коем случае не хотела бы, чтобы мои слова стали поводом для разногласий в нашем обществе. Я еще раз хочу выразить соболезнования всем, кого коснулась эта чудовищная трагедия. Вы не заслуживаете проходить через раздутые в СМИ скандалы. А все те, кто раздувает, лжет, переворачивает мои слова, я прошу вас ценить свое время. И лучше отдавайте его тем, кому сегодня очень нужна эта поддержка», — сказала Манижа.

Манижу накажут за слова о «Крокусе»?

1 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Следственный комитет проверит Манижу на предмет оправдания терроризма. Причиной проверки стал пост на странице певицы в социальной сети о теракте в «Крокусе».

На видеообращение Манижи обратил внимание Александр Карабанов, соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства. Как уточняет источник, именно он обратился к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой проверить исполнительницу.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Манижа Сангин

Кто такая певица Манижа

Будущая артистка родилась 8 июля 1991 года в столице Таджикистана Душанбе. У певицы российский паспорт.

В 1994 году в ходе гражданской войны в Таджикистане в дом ее семьи попал снаряд. Манижа с семьей переехала в Москву, где позже училась в музыкальной школе по классу фортепиано, из которой через год ушла и стала заниматься у частных педагогов по вокалу. Затем были прослушивания в хоре, где Манижу определили на второй голос во втором составе, что задело ее амбиции, и позже она ушла из хора. С 12 лет стала участвовать в различных конкурсах и фестивалях, успехи в которых стали стремительно развивать карьеру молодой певицы. В 14 лет получила российское гражданство. Окончила факультет психологии в Российском государственном гуманитарном университете в Москве.

Помимо исполнения композиций, Манижа пишет песни и режиссирует музыкальные видеоклипы. По итогам национального зрительского СМС-голосования, проведенного в прямом эфире Первого канала, представляла Россию с песней Russian Woman на 65-м международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, в финале которого заняла 9-е место.

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