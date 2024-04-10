«Она останется со мной»: Барецкий раскрыл цель приезда Пугачевой в Россию Шоумен Барецкий: надеюсь, что Пугачева приедет в Россию и останется

Певица Алла Пугачева действительно приедет летом в Россию на несколько дней, чтобы решить все вопросы с замком в деревне Грязь и отметить день рождения, рассказал NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он выразил надежду, что ему удастся решить вопрос с их дальнейшими отношениями, поскольку «такие предпосылки есть».

Хотим вместе день рождения отметить и по поводу замка порешать. Расставить точки над I.Вы знаете, что я давно влюблен в Аллу Борисовну. Решим вопрос с нашими дальнейшими отношениями, разводится ли она с Галкиным (Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или не разводится. Надеюсь, все будет нормально, и она останется со мной. Все зависит от Аллы Борисовны. Такие предпосылки есть. Буду ждать ее летом. Надеюсь на ее приезд, — сказала Пугачева.

Ранее KP.RU со ссылкой на источники в окружении Примадонны сообщил, что Пугачева собирается приехать в Россию летом этого года. Собеседники издания утверждают, что артистка пробудет в Москве всего один день. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок.

В окружении певицы объяснили, что в ее замке никто не живет — за ним следят двое охранников, на которых хозяева тратят не меньше 150 тысяч рублей в месяц. Там установлен «умный дом», благодаря которому вечером зажигается свет. Кроме того, недалеко от замка Пугачевой живет ее водитель, который воспитывает ее внучатого племянника.