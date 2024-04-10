Алла Пугачева собралась в Россию Окружение Аллы Пугачевой сообщило о ее приезде в Россию летом

Певица Алла Пугачева собирается приехать в Россию летом этого года, пишет KP.RU со ссылкой на источники в окружении Примадонны. Собеседники издания утверждают, что артистка пробудет в Москве всего один день.

Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок, — рассказали в окружении Пугачевой.

В окружении певицы объяснили, что в ее замке в деревне Грязь никто не живет — за ним следят двое охранников, на которых хозяева тратят не меньше 150 тысяч рублей в месяц. Там установлен «умный дом», благодаря которому вечером зажигается свет. Кроме того, недалеко от замка Пугачевой живет ее водитель, который воспитывает ее внучатого племянника.

Ранее концертный директор Сергей Лавров рассказал, что Пугачева запросила за один концерт в Германии €50 тысяч. По его словам, в России Примадонна зарабатывала на выступлениях намного больше.

Также стало известно, что журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о Пугачевой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, комментируя эту новость, заявил, что лента призвана обелить репутацию певицы, называвшей россиян «рабами и холопами».