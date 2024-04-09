Стало известно, какой гонорар Пугачева запросила за концерты в Европе Продюсер Лавров: за один концерт в Германии Пугачева хочет €50 тысяч

Алла Пугачева запросила за один концерт в Германии €50 тысяч, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он отметил, что если певица действительно отправится на гастроли по Европе, то ее заработок будет относительно скромен — в России она зарабатывала на концертный деятельности намного больше.

Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии €50 тыс. за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее. Насколько я знаю, Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) получила за концерт на Пхукете $100 тыс. То есть если гастроли по Европе состояться, то цифры заработков будут совсем не пугачевские, — сказал Лавров.

Продюсер отметил, что если Примадонна все же поедет в турне по Европе, то не ради денег, а чтобы всем в России показать, что она еще может петь и гастролировать. При этом Лавров сомневается, что Пугачева сможет осуществить запланированное.

Вероятность мала, чтобы поехать на гастроли, нужно здоровье, а у нее с ним не очень, она еле ходит. Ей необходимы музыканты, но многие от нее разбежались, со многими она вообще поссорилась из-за того, что они давали о ней интервью, — сказал Лавров.

Продюсер отметил, что гастроли за границей, тем более в Европе, — мероприятие не очень выгодное. Почти 50% прибыли съедают налоги, в том числе НДС, которые намного выше, чем в России, при этом аренда зала, света, звука, услуги организаторов также стоят значительно дороже, чем в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что после празднования 75-летнего юбилея артистка отправится с гастрольным туром по всей Европе. Как рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов, Примадонна решила пышно отметить день рождения.