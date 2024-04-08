Собчак поможет уехавшей из России Пугачевой Глава ФПБК Бородин: Собчак снимет документальный фильм о Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о певице Алле Пугачевой. По его словам, эта лента призвана обелить репутацию Примадонны, называвшей россиян «рабами и холопами».

В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков, — написал он.

Ранее Собчак заявила, что признание народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом было бы большой ошибкой. По ее словам, певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях. Собчак назвала Пугачеву масштабной фигурой.

Telegram-канал SHOT писал, что Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, накануне ее 75-летия. По некоторым данным, Минюст начал проверять источники финансирования артистки после получения соответствующего запроса из Генпрокуратуры. Проверку пройдут и последние высказывания Примадонны.