Женщины Киркорова, здоровье Кузьмина, фильм о Пугачевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров рассказал, что объединяет его возлюбленных, поклонники обеспокоены состоянием здоровья артиста Владимира Кузьмина, а журналистка Ксения Собчак может снять фильм об Алле Пугачевой. Какие последние новости шоу-бизнеса 7 апреля?

Что Киркоров сказал о своих избранницах

Народный артист России в ходе шоу «Звезды» на телеканале НТВ раскрыл, что объединяет женщин, с которыми у него были романтические отношения. Киркоров появился на сцене в королевской мантии и заявил, что для победы в юмористическом проекте ему нужно петь. Тогда исполнителя спросили, может ли он рассказать о себе что-то кроме песен.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву А», — иронично заявил артист.

Кроме того, Киркоров пошутил по поводу личной жизни юмориста Гарика Харламова, который является одним из членов жюри в шоу «Звезды». Певец исполнил композицию «Снег», в которой упомянул брак резидента Comedy Club с актрисой Кристиной Асмус.

«Гарик, ты должен быть за меня — ведь разведенки мы с тобой. Строго нас не судите с ним — мы вот в брак больше ни ногой! Просто ты с половинкой своей проделаешь долгий путь. А потом половинку всего никогда уже не вернуть», — пропел народный артист.

В новом выпуске «Звезд» команда «Борцы» с Киркоровым соревновалась за выход в финал с командой «Регионы», возглавляемой комиком Денисом Дороховым. В итоге Валя Карнавал и Артемий Лебедев отдали свои баллы юмористу, а солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Тимати — поп-королю. Решающим стал голос Харламова, который решил попросить помощи зала. В итоге Гарик, нарушив правила, дал каждой команде по баллу, и они обе прошли в финал.

Что со здоровьем Кузьмина

СМИ обратили внимание на странное выступление народного артиста России Владимира Кузьмина в Уфе. По данным источника, фанаты серьезно обеспокоены состоянием исполнителя, который пел, «не попадая в ноты».

«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли... короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное. Но за смелость поставлю 3», — пишет Telegram-канал «Моя Уфа» со ссылкой на очевидца.

В социальных сетях также выразили мнение, что певец плохо себя чувствует. Некоторые зрители предположили, что музыкант пережил инсульт.

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press Владимир Кузьмин

Как Mia Boyka «спасла» Успенскую

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, стала гостьей Comedy Club. В ходе шоу она рассказала, что выручила артистку Любовь Успенскую на съемках программы «Три аккорда» на Первом канале.

По словам Mia Boyka, она познакомилась с Успенской в туалете, когда передала ей бумагу. Артистка объяснила, что в кабинке не оказалось бумаги, поэтому она поделилась своей. В итоге у звезд завязался разговор.

«Люба сказала: „Если бы ты родилась чуть пораньше, то стала бы королевой шансона“», — отметила исполнительница.

Собчак снимет фильм о Пугачевой?

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что команда журналистки и телеведущей Ксении Собчак работает над созданием фильма о Примадонне. По его словам, лента создается ради спасения репутации Пугачевой.

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма об Алле Пугачевой. Картина должна спасти репутацию сбежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков. Ох, Ксения Собчак», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

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