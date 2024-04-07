Певец Филипп Киркоров рассказал, что объединяет его возлюбленных, поклонники обеспокоены состоянием здоровья артиста Владимира Кузьмина, а журналистка Ксения Собчак может снять фильм об Алле Пугачевой. Какие последние новости шоу-бизнеса 7 апреля?
Что Киркоров сказал о своих избранницах
Народный артист России в ходе шоу «Звезды» на телеканале НТВ раскрыл, что объединяет женщин, с которыми у него были романтические отношения. Киркоров появился на сцене в королевской мантии и заявил, что для победы в юмористическом проекте ему нужно петь. Тогда исполнителя спросили, может ли он рассказать о себе что-то кроме песен.
«Все мои бывшие женщины начинались на букву А», — иронично заявил артист.
Кроме того, Киркоров пошутил по поводу личной жизни юмориста Гарика Харламова, который является одним из членов жюри в шоу «Звезды». Певец исполнил композицию «Снег», в которой упомянул брак резидента Comedy Club с актрисой Кристиной Асмус.
«Гарик, ты должен быть за меня — ведь разведенки мы с тобой. Строго нас не судите с ним — мы вот в брак больше ни ногой! Просто ты с половинкой своей проделаешь долгий путь. А потом половинку всего никогда уже не вернуть», — пропел народный артист.
В новом выпуске «Звезд» команда «Борцы» с Киркоровым соревновалась за выход в финал с командой «Регионы», возглавляемой комиком Денисом Дороховым. В итоге Валя Карнавал и Артемий Лебедев отдали свои баллы юмористу, а солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Тимати — поп-королю. Решающим стал голос Харламова, который решил попросить помощи зала. В итоге Гарик, нарушив правила, дал каждой команде по баллу, и они обе прошли в финал.
Что со здоровьем Кузьмина
СМИ обратили внимание на странное выступление народного артиста России Владимира Кузьмина в Уфе. По данным источника, фанаты серьезно обеспокоены состоянием исполнителя, который пел, «не попадая в ноты».
«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли... короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное. Но за смелость поставлю 3», — пишет Telegram-канал «Моя Уфа» со ссылкой на очевидца.
В социальных сетях также выразили мнение, что певец плохо себя чувствует. Некоторые зрители предположили, что музыкант пережил инсульт.
Как Mia Boyka «спасла» Успенскую
Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, стала гостьей Comedy Club. В ходе шоу она рассказала, что выручила артистку Любовь Успенскую на съемках программы «Три аккорда» на Первом канале.
По словам Mia Boyka, она познакомилась с Успенской в туалете, когда передала ей бумагу. Артистка объяснила, что в кабинке не оказалось бумаги, поэтому она поделилась своей. В итоге у звезд завязался разговор.
«Люба сказала: „Если бы ты родилась чуть пораньше, то стала бы королевой шансона“», — отметила исполнительница.
Собчак снимет фильм о Пугачевой?
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что команда журналистки и телеведущей Ксении Собчак работает над созданием фильма о Примадонне. По его словам, лента создается ради спасения репутации Пугачевой.
«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма об Алле Пугачевой. Картина должна спасти репутацию сбежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков. Ох, Ксения Собчак», — написал Бородин в своем Telegram-канале.
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