Агутин, горловое пение, шоу на парковке: последние новости о SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

В средствах массовой информации с декабря 2023 года ходит информация о конфликте SHAMAN (Ярослав Дронов) с заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным. Какие последние новости о ссоре звезд, чем Дронов на этой неделе удивлял публику?

Что сказал Агутин о конфликте с SHAMAN

Исполнитель хита «Хоп хэй лала лэй» рассказал, что не смог выступить на одной сцене с Дроновым из-за болезни. Артист в очередной раз опроверг слухи о конфликте с молодым коллегой, отметив, что находился в больнице из-за тромба.

«Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий. <...> У меня была операция, неожиданно обнаружился тромб. <...> Я никогда в жизни не позволял себе по поводу своих коллег какие-то высказывания. Я сам артист», — подчеркнул Агутин в беседе с НТВ.

Он добавил, что читал «всякого о себе в интернете», и сравнил знаменитостей с героями комиксов, поскольку им часто приписывают слова, которые они никогда не произносили.

«Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать. <...> Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво», — отметил Агутин.

Ранее похожую версию озвучил представитель артиста. Он объяснил Telegram-каналу «Mash на Мойке», что в день съемок «Песни года» Агутин лежал в больнице и не принимал участия ни в каких процессах.

«Если взять все и рaсскaзaть, будет, нaверное, скучновaто, поэтому о кaких-то детaлях я, пожaлуй, умолчу», — подытожил его слова сам Дронов.

В декабре прошлого года «Царьград» сообщил, что запись шоу «Песня года» якобы обернулась скандалом. По информации журналистов, селебрити игнорировали Дронова и старались не встречаться с ним взглядом, а Агутин в принципе отказался выходить на одну сцену с SHAMAN, потому что «петь с ним — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», писал «Царьград».

Пресс-служба Агутина на официальном сайте артиста опровергла эти сообщения спустя почти месяц.

Позднее сообщалось, что съемки «Песни года — 2023» проходили в течение нескольких дней. Агутин не планировал участвовать в совместных выступлениях с SHAMAN, а вместо этого в другой день записывал песню «Мир зеленого цвета» с Jony.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Леонид Агутин

Зачем SHAMAN пел на парковке

5 апреля после концерта в Краснодаре Дронов решил исполнить свой хит «Я русский» на парковке возле Дворца спорта «Олимп» в Краснодаре. Видеозапись выступления появилась на страницах SHAMAN в социальных сетях.

В сопровождении охраны Дронов исполнил припев композиции «Я русский» вместе с поклонниками. В подписи к видеоролику артист подчеркнул, что не боится продолжать петь и выражать свою позицию.

«Родные, несмотря ни на что, мы будем продолжать петь вместе. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я — русский!» — написал SHAMAN.

Что известно о релакс-шоу SHAMAN

Во время выступления в Ростове-на-Дону Дронов устроил релакс-шоу своим поклонникам. Фанаты поделились в своих социальных сетях роликами с концерта, на котором он продемонстрировал навык горлового пения, с которого начиналась музыкальная карьера SHAMAN. Вокализ в его исполнении покорил собравшихся зрителей.

«Очень красивый вокализ — мистический. Задевает самые тонкие струны души, каждый может воспринимать его по-своему, соотнести со своим состоянием, интерпретировать по-своему», — отмечал один из зрителей.

Поклонники также поделились роликом, в котором Дронов исполняет песню «Танцы на стеклах» Максима Фадеева. Зрители отметили, что у артиста «обнаженная душа».

Читайте также:

«Чай вдвоем» возвращаются? Сколько стоят корпоративы Костюшкина и Клявера

Шоу «Маска», выпуск 7 апреля: кого раскроют, кто уйдет, новый член жюри

Женщины Киркорова, здоровье Кузьмина, фильм о Пугачевой: что будет дальше