Теракт в «Крокусе»: последние новости 27 марта, пострадавшие, жертвы, арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Какие последние новости о виновниках трагедии, сколько людей пострадало?

Сколько погибло и было ранено при теракте в «Крокусе»

Центр медицины катастроф сообщил, что при теракте пострадали 360 человек, в том числе 11 детей. В учреждении отметили, что после ЧП были госпитализированы 92 человека. К настоящему моменту выписаны 63 человека, а амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила рост числа пострадавших тем, что люди в шоковом состоянии покидали место трагедии и не сразу обращались за медицинской помощью. Она заверила, что врачи консультируют всех обратившихся и работают с ними.

Жертвами теракта стали 139 человек. 120 из них были идентифицированы специалистами МЧС, однако процедура опознания продолжается.

Накануне, 26 марта, Telegram-канал Baza писал, что специалисты практически не находят фрагменты останков — максимум зубы. По информации экспертов, из-за высокой температуры в эпицентре пожара часть останков могла не сохраниться вовсе.

Кого арестовали по делу о теракте в «Крокусе»

Арестованы восемь фигурантов дела о теракте из 11 задержанных. Ранее Басманный суд на два месяца арестовал четырех фигурантов: Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни (его считают главарем группы, совершившей теракт), Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. Им грозит пожизненное заключение.

Под стражей находятся пятый, шестой и седьмой фигуранты дела — Исроил Исломов, его сыновья Аминчон и Диловар. Диловар Исломов являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» и скрылись с места преступления после совершения теракта.

Фото: Михаил Синицын/ТАСС Исроил Исломов

26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Речь идет об уроженце Киргизии Алишере Касимове, который сдавал террористам квартиру. Он будет находиться под стражей до 22 мая.

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе», если им назначат пожизненное лишение свободы, могут отправить в специализированные колонии особого режима, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, речь идет о колониях «Белый лебедь», «Полярная сова», «Черный дельфин», «Вологодский пятак» и «Снежинка».

Казнят ли боевиков из «Крокуса»

Адвокат Леонид Исаев в беседе с NEWS.ru заявил, что обратная сила уголовного законодательства действует лишь в сторону смягчения наказания, поэтому напавших на «Крокус» террористов не приговорят к смертной казни даже в случае отмены моратория.

Юрист сослался на ст. 10 УК РФ, согласно которой после совершения преступления новое положение закона применяется к осужденному, только если ответственность за деяние снизилась.

На фоне обсуждения чиновниками возвращения смертной казни председатель комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас со ссылкой на главу КС Валерия Зорькина напомнил, что для этого необходимо менять Конституцию.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Как звезды помогают пострадавшим при теракте

Музыканты «Пикника» готовятся к концерту в память о жертвах теракта. Все средства, собранные на концерте, направят на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте 22 марта.

Российские звезды продолжают материально поддерживать близких и родных жертв и пострадавших при ЧП в «Крокусе». Так, журналистка Ксения Собчак перевела 1,5 миллиона семьям детей, чьи родители погибли в результате теракта. Она пообещала помочь подросткам с платными вузами и нанять, если это будет нужно, репетиторов.

Фонд Анны Асти «Феникс» направил один миллион рублей в благотворительный фонд «Российский Красный Крест». Также материально помогли семьям рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), музыкант SHAMAN (Ярослав Дронов), телеведущая Ольга Бузова, певица Наталья Подольская, звездный хирург Тимур Хайдаров, исполнители Инстасамка (Дарья Зотеева) и Егор Крид (Егор Булаткин), а также журналисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и многие другие.

Петербургская группа The Hatters перевела один миллион рублей симфоническому оркестру «Таврический» из Ленинградской области, пострадавшему при теракте в «Крокусе».

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