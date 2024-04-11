В США встревожены возможностью терактов после «Крокуса» Reuters: ФБР опасается терактов в США после «Крокус Сити Холла»

В США обеспокоены возможностью террористической атаки после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает Reuters со ссылкой на директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя. Он также отметил, что сейчас слишком много угроз для национальной безопасности.

Я с трудом могу припомнить времена, когда для нашей общественной и национальной безопасности существовало такое количество угроз одновременно, — сказал Рэй.

По словам главы ФБР, есть опасения, что террористы могут провести скоординированную атаку на территории страны, которая будет подобна теракту в Подмосковье. При этом он добавил, что в момент событий в «Крокусе» в Вашингтоне опасались, что атака может быть осуществлена теми, кто вдохновился войной между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа.

Ранее Диловар Исломов, который является фигурантом дело о теракте в «Крокус Сити Холле», не признал свою вину. Его обвиняют в содействии непосредственным исполнителям террористической атаки и, в частности, в предоставлении злоумышленникам машины и жилья.

До этого приемная дочь предполагаемого пособника террористов рассказала, что отчим сообщил ее матери о работе автомобильным мастером в Польше. Она добавила, что давно не видела родителя, по ее словам, они изредка созванивались.