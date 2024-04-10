Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» не признал вину Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Исломов не признал вину

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Диловар Исломов

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловар Исломов не признал свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. По версии следствия, он вместе с братом и отцом оказывал содействие нападавшим, в частности предоставил террористам автомобиль и квартиру для проживания.

Вину он не признает, — заявил юрист.

Кроме того, Исломов отказался участвовать в рассмотрении жалобы на свой арест. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Мосгорсуд признал законным заключение Исломова под стражу. Апелляционную жалобу обвиняемого оставили без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове силовики разыскивают сбежавшего от ФСБ мужчину 1976 года рождения. По данным СМИ, он может быть связан с лицами, которые организовали теракт в «Крокус Сити Холле». Утверждается, что беглец может быть вооружен. В городе ввели план «Сирена», проводятся мероприятия, направленные на задержание мужчины.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо публично наказать. Однако, по его мнению, перед этим нужно завершить специальную военную операцию на Украине. Чернышов не исключил, что такое решение может вызвать негативную реакцию мирового сообщества, однако на это не нужно обращать внимания.