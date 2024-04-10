В Чехове ищут мужчину, который мог иметь связь с террористами из «Крокуса» «112»: в Чехове ввели план «Сирена» из-за сбежавшего от ФСБ мужчины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Чехове силовики ищут сбежавшего от ФСБ мужчину 1976 года рождения, сообщил Telegram-каналу «112» источник. По его данным, мужчина может быть связан с устроившими теракт в «Крокус Сити Холле» террористами. Официального подтверждения информации нет.

Около 15:00 поступило сообщение о том, что от сотрудников ФСБ в лесополосе скрылся некий Николай С. Беглец может быть вооружен. В городе ввели план «Сирена». «112» сообщает, что, согласно непроверенной информации, он связан с устроившими теракт в «Крокус Сити Холле» террористами.