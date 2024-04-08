«Езжайте в сторону Киева»: что известно о кураторе теракта в «Крокус Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники нападения на «Крокус Сити Холл» на допросах назвали имя куратора, который направлял их действия и пытался организовать их переход через границу Украины. Что рассказали предполагаемые террористы на допросах, как они собирались попасть на Украину, кто их куратор?

Что рассказали террористы из «Крокус Сити» на допросах

Первый канал опубликовал видео с допросов участников теракта, предоставленное ФСБ. На допросах арестованные назвали имя связного — Сайфулло, — который за месяц обозначил цель и координировал все звенья цепочки от доставки оружия до маршрута бегства исполнителей на Украину.

Предполагаемые участники нападения на «Крокус Сити» подтвердили, что после теракта намерены были бежать в Киев.

«В сторону Киева. Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут», — сказал Далерджон Мирзоев.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут», — рассказал Саидакрами Раджабализода.

«Поехали в Киев. Где должны были ждать деньги — по одному миллиону рублей. Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев», — объяснил Мухаммадсобир Файзов.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Мухаммадсобир Файзов

Как террористы из «Крокус Сити» собирались попасть на Украину

После атаки террористы на большой скорости направились в сторону границы с Украиной по трассе М-3, при этом неслись со скоростью под 170 км/ч, сообщает Первый канал, но были перехвачены вблизи поселка Коммуна в Брянской области.

В ходе допросов выяснилось, что на границе для нападавших готовили два коридора. Как сообщили представители ВС РФ, в этих районах была отмечена активность ВСУ — украинские войска снимали минные заграждения рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области. На российской стороне террористы должны были сжечь свой автомобиль и добираться пешком.

«Он нам сказал: „Уезжайте в сторону Киева и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу“», — рассказал Шамисидин Фаридуни.

Кто такой Сайфулло, который приказал напасть на «Крокус Сити»

По словам арестованных, куратор по имени Сайфулло начал координировать подготовку к теракту по крайней мере за месяц.

Ранее сразу после задержания участники теракта в «Крокус Сити» рассказали о человеке, который нанял их через Telegram для совершения массового убийства. На тот момент они утверждали, что он был «без имени, фамилии» и сам называл себя «помощником проповедника». Шамсидин Фаридуни утверждал, что слушал «уроки, проповеди» и именно как к преданному слушателю обратился этот «помощник проповедника».

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