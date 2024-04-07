СКР возбудил уголовное дело о халатности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кто стал новым фигурантом, кем могли быть боевики на самом деле, какие последние новости о теракте в «Крокусе» 7 апреля?
Что за новое дело возбудили после теракта в «Крокусе»
По данным СМИ, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе» 22 марта. Уточняется, что фигурантами этого производства стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды торгово-развлекательного комплекса.
«Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность „Крокуса“, а также начальника пожарной команды „Крокуса“», — указал источник.
По его информации, оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Собеседник агентства допускает, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле». Они могли усугубить ситуацию после поджога. Официальных комментариев от СК и других ведомств по этому поводу пока не поступало.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что во время теракта в «Крокусе» часть системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала после начала пожара. Также могла не сработать и осциллирующая система по периметру концертного зала, реагирующая на датчик сигнала инфракрасного излучения.
Напавшие на «Крокус Сити Холл» были наемниками?
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что напавшие на «Крокус» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что это были не спецназовцы, но профессионалы, уже державшие оружие в руках и убивавшие людей. Гагин добавил, что исполнителей выбрали не случайно.
«Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка. Как бы ни говорили, ни обсуждали мамкины диванные эксперты, эти люди не впервые держали оружие в руках», — заявил советник.
Он также напомнил, что обвиняемые пытались скрыться на Украине, поэтому, по его мнению, след Киева в этой истории есть. Кроме того, напомнил Гагин, им обещали коридор захода на границе в определенном месте, что явно указывает на работу спецслужб.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинское посольство в Душанбе вербует бойцов в Интернациональный легион. В МИД Таджикистана отреагировали на эти слова, заверив, что компетентные органы не позволят дипломатическому корпусу делать что-то подобное, несовместимое с его статусом.
«Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — сказал пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.
Сколько человек погибло и пострадало при теракте в «Крокусе»
Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.
5 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в больницах столицы остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе». В тяжелом состоянии три человека.
«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», — рассказала она.
5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммад Зоир Шарипзода из Таджикистана обвиняется в подготовке нападения на концертный зал в Красногорске. Срок ареста — до 22 мая, как и у других фигурантов дела о теракте в «Крокусе».
Ранее под стражу заключили четверых непосредственных исполнителей теракта в Красногорске и их предполагаемых пособников.
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