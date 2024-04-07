Теракт в «Крокусе»: последние новости 7 апреля, новое дело, тайна боевиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СКР возбудил уголовное дело о халатности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кто стал новым фигурантом, кем могли быть боевики на самом деле, какие последние новости о теракте в «Крокусе» 7 апреля?

Что за новое дело возбудили после теракта в «Крокусе»

По данным СМИ, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе» 22 марта. Уточняется, что фигурантами этого производства стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды торгово-развлекательного комплекса.

«Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность „Крокуса“, а также начальника пожарной команды „Крокуса“», — указал источник.

По его информации, оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Собеседник агентства допускает, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле». Они могли усугубить ситуацию после поджога. Официальных комментариев от СК и других ведомств по этому поводу пока не поступало.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что во время теракта в «Крокусе» часть системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала после начала пожара. Также могла не сработать и осциллирующая система по периметру концертного зала, реагирующая на датчик сигнала инфракрасного излучения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напавшие на «Крокус Сити Холл» были наемниками?

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что напавшие на «Крокус» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что это были не спецназовцы, но профессионалы, уже державшие оружие в руках и убивавшие людей. Гагин добавил, что исполнителей выбрали не случайно.

«Надо отметить: во-первых, это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка. Как бы ни говорили, ни обсуждали мамкины диванные эксперты, эти люди не впервые держали оружие в руках», — заявил советник.

Он также напомнил, что обвиняемые пытались скрыться на Украине, поэтому, по его мнению, след Киева в этой истории есть. Кроме того, напомнил Гагин, им обещали коридор захода на границе в определенном месте, что явно указывает на работу спецслужб.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинское посольство в Душанбе вербует бойцов в Интернациональный легион. В МИД Таджикистана отреагировали на эти слова, заверив, что компетентные органы не позволят дипломатическому корпусу делать что-то подобное, несовместимое с его статусом.

«Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — сказал пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.

Сколько человек погибло и пострадало при теракте в «Крокусе»

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

5 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в больницах столицы остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокусе». В тяжелом состоянии три человека.

«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», — рассказала она.

5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммад Зоир Шарипзода из Таджикистана обвиняется в подготовке нападения на концертный зал в Красногорске. Срок ареста — до 22 мая, как и у других фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Ранее под стражу заключили четверых непосредственных исполнителей теракта в Красногорске и их предполагаемых пособников.

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