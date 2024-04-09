Вице-спикер ГД призвал публично наказать заказчиков теракта в «Крокусе» Вице-спикер ГД Чернышов: заказчиков теракта в «Крокусе» нужно наказать публично

Вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов заявил, что заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо публично наказать. В разговоре с «360» он подчеркнул, что перед этим необходимо завершить специальную военную операцию на Украине.

Заканчиваем [СВО], и совершенно по-другому все будет. И сразу же наказать публично, ярко наказать тех, кто является заказчиками, организаторами теракта в Москве. <...> У нас в законе нет смертной казни, но взять высокоточные ракеты, шибануть по месту, где он живет, чтобы сгорел он и все, кто с ним связаны, — пояснил Чернышов.

По его словам, это может вызвать негативную реакцию мирового сообщества, но обращать внимание на это не следует. Как отметил Чернышов, в современном мире многие страны выступают против России и хотят разрушить государство. Вице-спикер ГД добавил, что «сильных никогда не любят». При этом он уточнил, что западные страны на самом деле не испытывают любви и к США.

Теракт в «Крокусе» произошел перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Вскоре четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

Следственный комитет установил связь обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» с украинскими спецслужбами.