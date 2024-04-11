Возможный пособник террористов из «Крокуса» рассказал жене, где находится RT: возможный пособник террористов из «Крокуса» сообщил жене о работе в Польше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приемная дочь предполагаемого пособника террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», рассказала, что отчим сообщил ее матери о работе автомобильным мастером в Польше, передает RT. Собеседница издания отметила, что давно не видела родителя, по ее словам, они изредка созванивались, в последний раз это произошло несколько недель назад.

Как передает издание, после просьбы более подробно рассказать о мужчине девушка передумала говорить с журналистами. Однако позже снова вышла на контакт и добавила, что вчера ее мать общалась с отчимом и тот заявил, что находится в Польше, «чинит машины, он мастер».

По словам девушки, отец приезжал в Россию «пару раз», но это «было очень давно», последний раз «может, зимой». Она подчеркнула, что после последних новостей с ней на связь он не выходит. Как удалось выяснить изданию, разыскиваемый уже был женат с 2005 по 2011 год, после развода судился с экс-супругой из-за неоплаченных коммунальных платежей и требовал через суд признать права собственности на гараж в Королеве.

Ранее в Сети опубликовали фото возможного пособника преступников. По данным СМИ, он сбежал от правоохранителей и скрылся в лесополосе в подмосковном Чехове. Журналисты сообщали, что мужчина может быть вооружен, а для его поимки подключили все подразделения.