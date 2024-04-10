Появилось фото вероятного пособника террористов из «Крокуса» Mash опубликовал фото вероятного пособника террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал фото предполагаемого пособника преступников, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле». По данным канала, он сбежал от правоохранителей и скрылся в лесополосе в подмосковном Чехове.

Mash сообщает, что ночью мужчина скрылся от силовиков, он может быть вооружен. По данным канала, для его поимки подключили все подразделения.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник сообщил, что в Чехове разыскивают сбежавшего от ФСБ мужчину 1976 года рождения. Он может быть связан с лицами, устроившими теракт в подмосковном Красногорске. Официального подтверждения данной информации нет.

По информации «112», около 15:00 поступило сообщение, что от правоохранителей в лесополосе скрылся некий Николай С., в городе ввели план «Сирена», проводятся мероприятия, направленные на задержание мужчины.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Вскоре четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.