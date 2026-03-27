Бывшая звезда «Зенита» попал под подозрение в Иране

Fars: экс-футболиста «Зенита» Азмуна подозревают в Иране в помощи США и Израилю

Сердар Азмун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Ирана намерены конфисковать имущество бывшего нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает агентство Fars. Футболист попал в список из 16 человек, которых в Тегеране обвиняют в сотрудничестве с «американо-сионистским врагом».

По данным агентства, среди фигурантов списка — два известных лица: иранский футболист Сердар Азмун, ныне выступающий за катарский «Аль-Ахли», и музыкант Мохсен Ягане. Все они, как утверждается, проживают за пределами Ирана.

Власти Ирана называют этих людей «наемниками, сотрудничающими с террористическим американо-сионистским врагом» или «поддерживающими наемников», связанных с Израилем и США. Решение о конфискации имущества связано с продолжающейся военной эскалацией между Ираном и США с Израилем, которая длится уже почти месяц. Официальной реакции со стороны самого Азмуна пока не поступало.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко обратил внимание, что наземная операция Соединенных Штатов в Иране станет большой ошибкой из-за нехватки сил и средств для достижения целей, поставленных главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, главными препятствиями выступают острая нехватка личного состава, а также недостаточное количество вооружений и техники.

