Бывшая звезда «Зенита» попал под подозрение в Иране Fars: экс-футболиста «Зенита» Азмуна подозревают в Иране в помощи США и Израилю

Власти Ирана намерены конфисковать имущество бывшего нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает агентство Fars. Футболист попал в список из 16 человек, которых в Тегеране обвиняют в сотрудничестве с «американо-сионистским врагом».

По данным агентства, среди фигурантов списка — два известных лица: иранский футболист Сердар Азмун, ныне выступающий за катарский «Аль-Ахли», и музыкант Мохсен Ягане. Все они, как утверждается, проживают за пределами Ирана.

Власти Ирана называют этих людей «наемниками, сотрудничающими с террористическим американо-сионистским врагом» или «поддерживающими наемников», связанных с Израилем и США. Решение о конфискации имущества связано с продолжающейся военной эскалацией между Ираном и США с Израилем, которая длится уже почти месяц. Официальной реакции со стороны самого Азмуна пока не поступало.

