«Мать и дочь — одна сатана»: правда ли, что Орбакайте станет иноагентом?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте может получить статус иноагента. Почему певицей заинтересовался Минюст, получит ли этот статус ее мать — народная артистка СССР Алла Пугачева?

За что Орбакайте могут признать иноагентом

Певицу могут признать иностранным агентом, поскольку ее поступки «перелетной птицы» говорят о сжигании мостов с Россией, полагает продюсер Сергей Дворцов. В разговоре с «Абзацем» он выразил мнение, что своими действиями Орбакайте закрыла себе путь на родину.

«Она может попасть в реестр иностранных агентов. У нее практически те же шансы, что и у ее матери. Алла Борисовна потеряла уважение и популярность в нашей стране после своих слов. В тот же котел летит и Кристина Орбакайте, ее дочь. Эти мать и дочь — одна сатана», — высказался продюсер.

В разговоре с «Абзацем» Дворцов предположил, что артистка не собирается выступать в госпиталях, хотя ранее в Сети распространилась информация о возможных поездках Орбакайте. По мнению продюсера, артистка не думает о последствиях своих поступков.

«Кристина не будет сдерживать никаких обещаний [о выступлениях перед военными]. Она подставила своих представителей и уехала из страны. Она вообще никогда не думала о людях и последствиях своих поступков. Её интересуют только деньги. Сейчас Кристина поняла, что ей больше никогда не дадут здесь зарабатывать, и вернулась в США. В ближайшее время о ней окончательно все забудут, и её уделом останутся американские забегаловки. Она опустила планку ниже некуда», — отметил Дворцов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Признают ли Пугачеву иноагентом

27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Примадонны лицом, аффилированным с иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.

Бородин отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о возможном наделении певицы соответствующим статусом. По его словам, никаких официальных заявлений на эту тему не было.

«Нет, я об этом ничего не слышал. И я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — ответил Песков.

В Госдуме критически отреагировали на возможность присвоения Пугачевой нового статуса. Например, в начале марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко призвала не вешать на Примадонну ярлык иноагента. В комментарии NEWS.ru парламентарий объяснила, что высказывания артистки являются ее частным мнением и не наносят вреда РФ.

После информации о возможном начале процедуры признания Пугачевой иноагентом за артистку также вступился депутат ГД Олег Нилов. Парламентарий отметил, что певица для него «страница», которая уже перевернута.

«Что было, то было и прошло. <...> Не надо уже трогать Аллу Борисовну. <...> Дайте ей жить спокойно, пусть она поет детям колыбельные песни. И не надо ей столько внимания уделять», — сказал депутат Госдумы RTVI.

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Что Пугачева думает о своем возможном статусе иноагента

В сентябре 2022 года Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала в своих соцсетях, что солидарна с мужем, «честным, порядочным и неподкупным патриотом России», который 16 сентября попал в перечень физлиц-иноагентов.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — заявила тогда Примадонна.

Продюсер Павел Рудченко предположил, что Пугачевой абсолютно безразлично, признают ли ее иностранным агентом. Он объяснил, что исполнительница избавилась практически от всего бизнеса в России и не планирует возвращаться в страну на постоянное место жительства.

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