Власти Мелитополя прокомментировали новость о концерте Ивлеевой и SHAMAN'а Рогов назвал новость о концерте SHAMAN'а и Ивлеевой в Мелитополе фейком

Власти Мелитополя сообщили, что планы проведения концерта Насти Ивлеевой, Олега Газманова и SHAMAN’а — фейк, передает Telegram-канал SHOT. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов добавил, что слухи с липовой афишей распространили украинские каналы.

Ага... А перед этим еще выступит Моргенштерн* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и Киркоров с Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru)... Мы тут что, решили концертной деятельностью заняться? — сказал Рогов.

SHAMAN тоже заявил, что в его графике нет концерта в Мелитополе.

Ранее в отчет правительства Ульяновской области об экономических достижениях попала новость из сатирического издания «Панорама» про вымышленный запуск производства карбюраторов для электромобилей «Атом» в Димитровграде. Фейк оказался в докладе первого вице-премьера Марины Алексеевой, опубликованном на сайте Общественной палаты. Сейчас документ удалили, а министр экономического развития региона Николай Зонтов не смог прокомментировать ситуацию, отметив, что уже ведется внутреннее разбирательство.