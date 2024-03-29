Фейковая новость вошла в доклад об успехах Ульяновской области Ульяновские чиновники включили в отчет шуточную новость ИА «Панорама»

Фото: t.me/atom_auto

Электромобиль «Атом»

В отчет правительства Ульяновской области об экономических достижениях попала новость из сатирического издания «Панорама» про вымышленный запуск производства карбюраторов для электромобилей «Атом» в Димитровграде, передает «Коммерсант». Фейк оказался в докладе первого вице-премьера Марины Алексеевой, опубликованном на сайте Общественной палаты. Сейчас документ удалили, а министр экономического развития региона Николай Зонтов не смог прокомментировать ситуацию, отметив, что уже ведется внутреннее разбирательство.

Пока ситуацию прокомментировать не готов, — сказал Зонтов.

Один из основателей сатирического агентства «Панорама» Виталий Манн в комментарии «Ридусу» усомнился, что автор сама читала доклад. Вместе с тем, по его словам, вопросы вызывают и все остальные пункты доклада об экономических успехах региона.

Возникает вопрос: а читал ли автор доклад? Если прочесть нашу новость, то возникнет вопрос, зачем электромобилю карбюратор. Теперь вопросы возникнут и к остальному содержимому, даже если там написана абсолютная правда, — предположил Манн.

«73 онлайн» пишет, что информация уже была в отчете министерства за 2023 год и ее просто скопировали в отчет вице-премьера Алексеевой. По данным издания, исполнителей решено проучить строгими выговорами, как только вина конкретных лиц будет установлена. При этом отмечается, что недостоверную информацию членам областной Общественной палаты Марина Алексеева не озвучивала. Ошибка была лишь в раздаточном материале.

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