Чиновники прифотошопили лежащего в госпитале бойца на фото вручения медали Baza: в Башкирии прифотошопили лежащего в госпитале бойца на фото с военкомом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Башкирии чиновники вручили награду за участие в специальной военной операции (СВО) отфотошпленному россиянину, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что мужчина в это время лежал в госпитале с тяжелым ранением и позже скончался.

В июле чиновники доложили в своей группе во «ВКонтакте», что солдат Артур Султангалиев получил награду из рук военного комиссара Янаула за участие в спецоперации. В действительности на предоставленном фото фигура Султангалиева в форме была добавлена, на что обратили внимание пользователи.

Чиновники объяснили, что прибегли к фотошопу, потому что боец явился за наградой в футболке и шлепанцах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 сентября мужчина поджег светящуюся букву Z, установленную возле проспекта Ватутина в Белгороде. Пламя не успело охватить конструкцию и довольно быстро погасло.

В августе в подмосковной Балашихе женщина украла цветы, оставленные у мемориальной доски местному жителю Артему Мартынову, погибшему на СВО. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

Также стало известно, что полиция Приморья разыскивает людей, повредивших фотографии погибших участников СВО на мемориале в селе Павло-Федоровка в ночь на 24 сентября. Сейчас устанавливаются личности подозреваемых, передает пресс-служба УМВД.