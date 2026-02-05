«Че такая дура?»: Гузеева публично поругалась в соцсети

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева публично поругалась с комментатором в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), раскритиковавшей ее фотографию. Причиной спора стал вопрос о количестве фотошопа на снимке, где артистка позирует в черной шубе на фоне еловых ветвей.

Че такая дура? Штоб красифше было! (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала она в ответ на вопрос об отредактированном фото.

Большинство пользователей поддержали заслуженную артистку России, отметив, что не редактирование фотографий, а хамство портит человека. Многие также задались вопросом, почему кого-то могут волновать отфотошопленные кадры публичной персоны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе. Звезда шоу «Давай поженимся!» прибыла в аэропорт на микроавтобусе Mercedes. Вместе с ней были дочь и маленький внук. По информации источника, на стойке регистрации выяснилось, что места в бизнес-классе оказались заняты. Как пишет канал, это не устроило Гузееву и она устроила разборки.