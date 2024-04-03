Куклачев объяснил, почему издевались над SHAMAN Куклачев объяснил завистью критику и издевки в адрес SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сталкивается с критикой и неприятием, потому что ему завидуют, предположил клоун и дрессировщик Юрий Куклачев. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, артист обладает талантом.

SHAMAN... Я этого мальчика сразу увидел. И когда его снимали с передач телевизионных, я возмущался — ну, такой талант, и вдруг снимают. Вот как же так? Они над ним издеваются, как надо мной издевались, зависть, — заявил Куклачев.

Также Куклачев пояснил, что не призывал бомбить Европу после теракта в «Крокус Сити Холле». Артист заявил, что его слова переиначил журналист. Он добавил, что подобное «не могло уйти с его уст».

SHAMAN 30 и 31 марта выступил в Краснодаре. Он оказался в числе артистов, которые не стали прерывать свои туры по российским городам после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Билеты на выступления Дронова были раскуплены давно. Каждый концерт посмотрели около трех тысяч человек. В рамках мероприятий были усилены меры безопасности на фоне трагедии в подмосковном Красногорске.

Отменять свое эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» не стал и Куклачев. Он пояснил, что делает это, чтобы показать всему миру, что Россию не запугать.