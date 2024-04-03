Куклачев объяснился за слова о бомбeжках Европы после теракта в «Крокусе» Куклачев заявил, что слова о бомбежках Европы переиначил журналист

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что не призывал бомбить Европу после теракта в «Крокус Сити Холле». Он пояснил, что его слова переиначил журналист, который посчитал, что фраза хорошо разойдется, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, я этих слов не говорил. Это журналист, я думаю, что он профессионал и увидел, что это взорвет, и так поставил такие словосочетания. Это не мои слова, потому что они не могут уйти с моих уст, — заявил Куклачев.

Он объяснил, что занимается «школой доброты» и как художник старается соблюдать нейтральную позицию. Куклачев добавил, что для того чтобы обвинять, нужно очень хорошо разбираться в конкретном вопросе.

Ранее Куклачев заявил, что России необходимо собраться и дать отпор Западу. По его словам, против РФ ополчился весь западный мир, которому надо показать, что русские — «не щенки, которых можно расстреливать».

Таким образом артист отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как отметил Куклачев, подобные трагедии поднимают народный дух. После такого у россиян не может быть растерянности и роптания. В то же время ряд СМИ распространили сообщения, что артист призвал «бомбить Европу». Кроме того, Куклачев заверил, что в рамках его эстрадно-циркового шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» будут соблюдены повышенные меры безопасности.