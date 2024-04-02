Куклачев объяснил, почему не отменил шоу в «Вегасе» после атаки на «Крокус» Куклачев пообещал соблюдать меры безопасности на своем шоу в «Вегас Сити Холле»

Фото: Cергей Петров/NEWS.ru

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев на творческой встрече в ТАСС по случаю своего 75-летия объяснил, что решил не отменять свое эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» после теракта в «Крокусе», чтобы показать всему миру, что Россию не запугать. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на мероприятии будут соблюдены повышенные меры безопасности.

[Нужно] показать всем, что нас не запугаешь. Там будет настолько все безукоризненно, волосинка не упадет, потому что дети — это святое. Это наше будущее, все. Поэтому всех приглашаю: не бойтесь, приходите. Это раз в 75 лет происходит, больше такого не повторится, — сказал он.

Куклачев отмечает свой юбилей 12 апреля. Начиная с этого дня и до 14 апреля он будет выступать со своей шоу-программой в «Вегас Сити Холле» — многофункциональном концертном зале на территории «Крокус Сити». Артист напомнил, что 12 апреля также известен как День космонавтики. Он также добавил, что в этот день родились Юрий Долгорукий и Монсеррат Кабалье.

Куклачев также заявил, что не поддерживает идею смертной казни для живодеров. По его словам, нельзя отвечать злом на зло. Дрессировщик уверен, что нужно демонстрировать личный пример и постоянно проводить работу о необходимости бережного отношения к животным.