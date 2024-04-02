Новости шоубиза 2 апреля: что происходит с SHAMAN, Михайловым и Галкиным

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Стас Михайлов, Максим Галкин, SHAMAN (Ярослав Дронов)

В Челябинске отменили концерт Стаса Михайлова, выступление SHAMAN охраняли бойцы с автоматами, а Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не собирается продавать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Каки последние новости шоу-бизнеса 2 апреля?

Почему отменили концерт Михайлова в Новосибирске

В Челябинске по неизвестным причинам отменили большой юбилейный концерт Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте концертной площадки «МТС Live Холл».

Мероприятие перенесли на 22 мая. Все купленные билеты действительны на новую дату. Михайлов должен был выступить в Челябинске в рамках тура, посвященного 55-летнему юбилею.

Это второй концерт Михайлова, дата которого была изменена. Ранее стало известно о переносе его выступления, запланированного в Екатеринбурге на 6 апреля. Оно состоится 21 мая.

Как SHAMAN выступил в Краснодаре

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) 30 и 31 марта выступил в Краснодаре. Исполнитель оказался в числе артистов, которые не стали прерывать свои туры по российским городам после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Билеты на концерты Дронова были раскуплены давно. Каждое выступление певца посмотрели около трех тысяч человек.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

На концертах SHAMAN были серьезно усилены меры безопасности на фоне трагедии в Красногорске, пишет портал 93.ru. Так, территорию вокруг концертной площадки огородили забором и турникетами, без билета пройти внутрь было невозможно. Кроме того, за порядком следили охранники с автоматами, отмечает портал.

Неподалеку от дворца спорта «Олимп», где проходил концерт, дежурили МЧС и скорая помощь, на дорогах стояли посты ДПС. Также везде ходили мужчины в черных футболках с надписью «Я русский».

После концерта Дронов опубликовал в своем Telegram-канале видео с поклонниками. На кадрах жители Краснодара вместе с артистом исполняют хит «Я русский», а сам SHAMAN благодарит зрителей за теплый прием.

Сейчас SHAMAN продолжает гастрольный тур по России. В ближайшее время его концерты состоятся в Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая). Также у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

Что Галкин сказал о замке в Грязи

Шоумен Максим Галкин на своей странице в социальной сети опубликовал ролик, в котором сообщил, что на вилле с садом и бассейном в курортной Кесарии (Израиль) в свободное от гастролей время занялся садоводством, выращивая апельсины, авокадо, маракуйю и лимоны.

Артист добавил, что раньше, проживая в Подмосковье, он выращивал помидоры, огурцы и другие овощи и они по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, поскольку его собирают новые жильцы. Поклонники юмориста увидели в заявлении Галкина намек на то, что продавать особняк в Грязи они с супругой Аллой Пугачевой не планируют.

В начале марта шоумен вернулся к гастрольной деятельности. Комик планировал отправиться в тур по Израилю, сорванный в прошлом году из-за эскалации конфликта с Палестиной.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Кто станет участниками нового сезона шоу «Три аккорда»

Участниками нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале станут Анна Семенович, Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), Валерия Ланская и Виктор Салтыков, сообщает источник. Кресла жюри займут Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Игорь Матвиенко и Сергей Трофимов. Первый выпуск программы покажут в эфире 14 апреля.

Согласно правилам шоу, конкурсанты представляют на сцене свою интерпретацию шлягера в соответствии со стилистикой программы. В число участников нового сезона также вошли Доминик Джокер, Владимир Маркин, Жасмин и Сергей Войтенко. В необычном образе перед судьями и зрителями предстанет Никита Малинин, известный по участию в «Фабрике звезд». Ведущим «Трех аккордов» станет актер Максим Аверин.

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