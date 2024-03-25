Стало известно, сколько денег перевел SHAMAN пострадавшим в «Крокусе» SHAMAN сообщил, что перевел 5 млн рублей в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе». Артист написал в Telegram-канале, что средства ушли Российскому Красному Кресту, прикрепив соответствующую квитанцию. Он также добавил, что эти 5 млн рублей только начало.

Родные, 5 млн рублей уже переведены Российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим. Продолжаем обрабатывать запросы. Это только начало, — написал певец.

До этого Дронов сообщал, что Российский Красный Крест от его имени будет распределять финансы и проверять информацию обратившихся. Кроме того, музыкант пообещал оплатить расходы на похороны погибших и лечение каждого пострадавшего. Таким образом он опроверг вбросы об отказе помогать семьям погибших из-за большого количества жертв.

Ранее в Сети появилась информация о том, что теракт могли совершить в «Крокус Сити Холле» на концерте SHAMAN или Лепса в период с 8 по 11 марта. Telegram-канал SHOT сообщил, что подозреваемые в нападении посещали концертный зал минимум пять раз. Они отказались совершить теракт раньше, так как посчитали, что зал охраняется по «усиленной программе».