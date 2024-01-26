Биография Владимира Машкова: от студента биофака до худрука «Табакерки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биография Владимира Машкова

Российскому зрителю Владимир Машков знаком по разноплановым ролям в нескольких десятках отечественных фильмов и сериалов. Однако есть в его фильмографии и целый ряд американских кассовых кинолент. И если в России актер больше известен как исполнитель неоднозначных, но чаще положительных героев, то западный зритель видел его на экранах в роли «плохого русского». Сегодня узнаем, как складывалась биография и актерская карьера Владимира Машкова, когда он впервые выступил в роли постановщика, и над какими проектами артист работает сейчас.

Владимир Машков: национальность — горячий «итальянец»

Известно, что Владимир Машков в молодости отличался вспыльчивым характером, за что его неоднократно исключали из школы, а затем и из высших учебных заведений. Виной тому «горячая» итальянская кровь, которая досталась ему от мамы, Натальи Никифоровой, дочери итальянки.

Будущий артист родился в Туле в 1963 году. Его родители были служащими театра кукол: мама — режиссером, папа — Лев Машков — актером. Семья часто кочевала по разным городам СССР и в 1970-х годах осела в Новокузнецке.

Помимо вспыльчивого нрава, Володя Машков заслуживал нелюбовь учителей плохой успеваемостью и неформальным внешним видом — парень носил длинные волосы, играл на гитаре, дома у него жили разные животные, и он собирался быть биологом. В старших классах Машков заинтересовался сценой и ему даже стали поручать небольшие роли в постановках кукольного театра. Параллельно с 15 лет мальчик подрабатывал сварщиком, что тоже не способствовало хорошей успеваемости.

В 1980 году Владимир Машков стал студентом отделения биологии университета в Новосибирске. Но спустя год юноша понял, что не сможет жить без сцены, и сдал экзамены в театральное училище. Однако в 1984 году был отчислен со скандалом за хулиганство и решил попытать счастья в Москве.

Он успешно выдержал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ. Но горячий характер снова не позволил ему завершить обучение — молодого актера вскоре исключили за драку. Чтобы выжить в столице, Владимир Машков устроился декоратором туда же, в МХАТ, и всеми силами пытался восстановиться.

В 1986 году ему повезло попасть на прослушивание к Олегу Табакову, который набирал свою мастерскую во МХАТе. Юноша произнес буквально несколько фраз, после чего Табаков оборвал его фразой «Все, спасибо!» и зачислил в список своих студентов. И в марте 1987 года у Владимира Машкова состоялся первый выход на сцену «Табакерки». После получения диплома Олег Табаков официально зачислил его в труппу своего театра.

Первый раз Владимир Машков вышел на подмостки «Табакерки» в пьесе «Матросская тишина», где он воплотил образ старика Абрама Шварца, преданного любимым и единственным сыном. Актеру было на тот момент 24 года, однако он виртуозно смог передать образ пожилого еврея, который всю жизнь потратил на воспитание и обучение сына. Эту роль Владимир Машков исполнял в театре на протяжении 10 лет, объездил с гастролями всю Россию, Европу, Азию и Америку.

Было в его карьере и множество иных знаковых персонажей — в комедии «Ревизор», в постановке «Миф о Дон-Жуане», в пьесе «Механическое пианино». Причем, в среде театралов Машков вскоре завоевал популярность и как автор постановок. Премьера его первой режиссерской работы — «Звездный час по местному времени» — состоялась в 1992 году, когда ему исполнилось всего 29 лет. Проект получил одобрение Олега Табакова и оставался в репертуаре на протяжении восьми лет, хотя первоначально решение о постановке Владимир Машков и артисты, исполнившие роли в проекте, приняли втайне от руководителя «Табакерки».

Вторая работа Машкова-режиссера — «Страсти по Бумбарашу» — исполнялась на подмостках «Табакерки» в течение 18 лет, представление всегда собирало полный зал. Следующими его постановками в разные периоды стали «Смертельный номер», «Трехгрошовая опера», спектакли «№ 13» и «№ 13D».

Фото: Крымский Константин/ИТАР-ТАСС Владимир Машков и театр

Знаковые роли Владимира Машкова на экране

Как киноактер Владимир Машков состоялся немного позднее. Дебют на большом экране состоялся в ленте «Делай раз!» в 1989 году, но роль осталась практически незамеченной, как и ряд последующих. Лишь в 1994 году с появлением на экранах «Подмосковных вечеров», «Лимиты», а затем, в 1995 году, «Американской дочери» молодого актера заметили кинокритики и зрители.

Однако всероссийскую известность он получил после премьеры в 1997 году драмы «Вор». В 1998 году лента получила номинацию на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а Машкова зарубежные кинокритики назвали «русским Кларком Гейблом».

Несмотря на то, что Владимир Машков не очень вписывался в образ эталонных киногероев 1990-х годов — не обладал ни выдающимся ростом, ни рельефными мускулами, — он стал воплощением мужественности и харизмы на экране. Доказательством тому его яркие персонажи в отечественных проектах — «Олигарх», «Мама», «Русский бунт», «Охота на пиранью», «Идиот», «Ликвидация», «Домовой», «Кандагар», «Родина», «Дуэлянт», «Экипаж», «Движение вверх», «Григорий Р.». А также запоминающиеся роли в зарубежных лентах — «Танцы в «Голубой игуане», «В тылу врага», «15 минут славы», «Давай сделаем это по-быстрому», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

Впрочем, съемки за рубежом не принесли артисту удовлетворения, и спустя некоторое время Владимир Машков ограничился участием только в отечественных фильмах.

Одновременно с карьерой киноактера Машков несколько раз выступил и в качестве режиссера. Наиболее запоминающейся стала его работа «Папа» — лента, снятая по пьесе «Матросская тишина». На съемочной площадке он выступил на только как постановщик, но и вновь вжился в образ Абрама Шварца.

Фото: Морковкин Анатолий/ITAR-TASS Роли Владимира Машкова

Владимир Машков в роли администратора и политика

Весной 2018 года Владимир Машков занял пост худрука «Табакерки». Он сменил на этой должности основателя театра, Олега Табакова, который скончался незадолго до этого. Машков провел ряд реформ в коллективе, обновил репертуар, нашел средства на ремонт зданий. Кроме того, Владимир Машков продолжает регулярно появляться на подмостках теперь уже Театра Олега Табакова.

Тогда же, в 2018 году, Машков впервые получил статус доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина и одновременно вошел в Совет при президенте по культуре и искусству. Позднее именно по предложению артиста в Конституцию России была внесена поправка о запрете на отчуждение территорий РФ.

Месяц назад появилась информация, что Владимир Машков вновь стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах, которые состоятся в марте этого года. Также артист стал сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина.

Помимо этого, в декабре 2023 года Владимира Машкова избрали председателем Союза театральных деятелей и одновременно он получил пост президента премии «Золотая маска».

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Машков в 2023 году

Дети и жены Владимира Машкова

Владимир Машков официально женился четырежды. Первой женой стала его соученица Елена Шевченко. Супруги вскоре расстались, брак не спасло даже рождение дочери — Марии Машковой.

Затем артист был женат на актрисе Алене Хованской, после нее — на Ксении Терентьевой. В начале 2000-х во время работы в США Владимир Машков познакомился с актрисой Оксаной Шелест, которая официально стала его четвертой женой. Несмотря на то, что в прессе периодически появляются сообщения о том, что супруги находятся на грани развода и делят имущество, они по-прежнему остаются в браке.

Скандал с дочерью Владимира Машкова

В 2022 году Владимир Машков поддержал международную политику действующего президента и призвал единственную дочь, Марию Машкову, вернуться из США, где она живет много лет, на родину. После того как девушка отказалась, по слухам, актер прекратил любое общение с ней.

О личной жизни Владимира Машкова

В ноябре 2023 года Владимир Машков отпраздновал 60-летие. Поклонники артиста смогли увидеть целый ряд передач и документальных лент, посвященных его биографии и карьере. В том числе в повторе вышел проект «Владимир Машков. Один по лезвию ножа» 2018 года, где артист лично рассказывал о своем детстве, юношестве и о том, какой ценой ему далась карьера актера.

Помимо этого, поклонники могут наблюдать за личной жизнью актера в социальных сетях, где Машков выкладывает фотографии своих будней.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Личная жизнь Владимира Машкова

Интересные факты из жизни Владимира Машкова

Когда Владимир Машков давал согласие на исполнение роли Кирилла Мазура в проекте «Охота на пиранью», главным условием стала возможность самостоятельно исполнять все трюки.

Для того чтобы вжиться в образ главного героя сериала «Ликвидация», начальника одесского угрозыска Давида Гоцмана, Владимир Машков общался с местными «авторитетами», вышедшими на пенсию. Именно это позволило ему пополнить словарный запас одесскими жаргонизмами 1940-х годов.

В 2011 году артист стал учредителем премии «Золотой львенок» для детских любительских театров кукол. Актер посвятил ее своей маме Наталье Никифоровой, режиссеру кукольного театра.

В ходе съемок сериала «Григорий Р.» Владимир Машков, исполнитель роли Григория Распутина, настолько вжился в образ, что отрабатывал почти все сцены с первого дубля. За это участники съемочной группы в шутку прозвали его «Володя Распутин».

Дочь артиста, Мария Машкова, тоже стала актрисой. Уже несколько лет она живет в Америке и занимается воспитанием дочерей Александры и Стефании.

Избранная фильмография Владимира Машкова

«Зеленый огонь козы», 1989 год. Никита

«Делай раз!», 1989 год. Шипов

«Ха-би-ассы», 1991 год. Ха-би-асс

«Аляска, сэр!», 1992 год. Андрей Львов

«Я Иван, ты Абрам», 1993 год. Аарон

«Лимита», 1994 год. Иван Ворошилов

«Подмосковные вечера», 1994 год. Сергей

«Американская дочь», 1995 год. Алексей Варакин

«Сирота казанская», 1997 год. Федор

«Вор», 1997 год. Толян

«Две луны, три солнца», 1998 год. Алексей

«Сочинение ко Дню Победы», 1998 год. Сын Льва Моргулиса

«Мама», 1999 год. Николай

«Русский бунт», 2000 год. Емельян Пугачев

«Танцы в «Голубой игуане», 2000 год. Саша

«15 минут славы», 2001 год. Милош Карлов

«Американская рапсодия», 2001 год. Фрэнк

«Давай сделаем это по-быстрому», 2001 год. Олег Волков

«В тылу врага», 2001 год. Саша

«Олигарх», 2002 год. Платон Маковский

«Идиот», 2003 год. Парфен Рогожин

«Папа», 2004 год. Абрам Шварц

«Статский советник», 2005 год. Тихон Богоявленский

«Охота на пиранью», 2006 год. Кирилл Мазур

«Ликвидация», 2007 год. Давид Гоцман

«Домовой», 2008 год. Домовой

«Кандагар», 2010 год. Серега

«Край», 2010 год. Игнат

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом», 2011 год. Анатолий Сидоров

«Григорий Р.», 2014 год. Григорий Распутин

«Родина», 2015 год. Алексей Брагин

«Про любовь», 2015 год. Виктор Борисович

«Экипаж», 2016 год. Леонид Зинченко

«Дуэлянт», 2016 год. Граф Беклемишев

«Налет», 2017 год. Олег Каплан

«Движение вверх», 2017 год. Владимир Гаранжин

«Медное солнце», 2018 год. Михаил Иванович Карякин

«Миллиард», 2019 год. Матвей Левин

«Герой», 2019 год. Олег Родин

«Одесский пароход», 2019 год. Гриша

«Вызов», 2023 год. Волин

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