Российскому зрителю Владимир Машков знаком по разноплановым ролям в нескольких десятках отечественных фильмов и сериалов. Однако есть в его фильмографии и целый ряд американских кассовых кинолент. И если в России актер больше известен как исполнитель неоднозначных, но чаще положительных героев, то западный зритель видел его на экранах в роли «плохого русского». Сегодня узнаем, как складывалась биография и актерская карьера Владимира Машкова, когда он впервые выступил в роли постановщика, и над какими проектами артист работает сейчас.
Владимир Машков: национальность — горячий «итальянец»
Известно, что Владимир Машков в молодости отличался вспыльчивым характером, за что его неоднократно исключали из школы, а затем и из высших учебных заведений. Виной тому «горячая» итальянская кровь, которая досталась ему от мамы, Натальи Никифоровой, дочери итальянки.
Будущий артист родился в Туле в 1963 году. Его родители были служащими театра кукол: мама — режиссером, папа — Лев Машков — актером. Семья часто кочевала по разным городам СССР и в 1970-х годах осела в Новокузнецке.
Помимо вспыльчивого нрава, Володя Машков заслуживал нелюбовь учителей плохой успеваемостью и неформальным внешним видом — парень носил длинные волосы, играл на гитаре, дома у него жили разные животные, и он собирался быть биологом. В старших классах Машков заинтересовался сценой и ему даже стали поручать небольшие роли в постановках кукольного театра. Параллельно с 15 лет мальчик подрабатывал сварщиком, что тоже не способствовало хорошей успеваемости.
В 1980 году Владимир Машков стал студентом отделения биологии университета в Новосибирске. Но спустя год юноша понял, что не сможет жить без сцены, и сдал экзамены в театральное училище. Однако в 1984 году был отчислен со скандалом за хулиганство и решил попытать счастья в Москве.
Он успешно выдержал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ. Но горячий характер снова не позволил ему завершить обучение — молодого актера вскоре исключили за драку. Чтобы выжить в столице, Владимир Машков устроился декоратором туда же, в МХАТ, и всеми силами пытался восстановиться.
В 1986 году ему повезло попасть на прослушивание к Олегу Табакову, который набирал свою мастерскую во МХАТе. Юноша произнес буквально несколько фраз, после чего Табаков оборвал его фразой «Все, спасибо!» и зачислил в список своих студентов. И в марте 1987 года у Владимира Машкова состоялся первый выход на сцену «Табакерки». После получения диплома Олег Табаков официально зачислил его в труппу своего театра.
Первый раз Владимир Машков вышел на подмостки «Табакерки» в пьесе «Матросская тишина», где он воплотил образ старика Абрама Шварца, преданного любимым и единственным сыном. Актеру было на тот момент 24 года, однако он виртуозно смог передать образ пожилого еврея, который всю жизнь потратил на воспитание и обучение сына. Эту роль Владимир Машков исполнял в театре на протяжении 10 лет, объездил с гастролями всю Россию, Европу, Азию и Америку.
Было в его карьере и множество иных знаковых персонажей — в комедии «Ревизор», в постановке «Миф о Дон-Жуане», в пьесе «Механическое пианино». Причем, в среде театралов Машков вскоре завоевал популярность и как автор постановок. Премьера его первой режиссерской работы — «Звездный час по местному времени» — состоялась в 1992 году, когда ему исполнилось всего 29 лет. Проект получил одобрение Олега Табакова и оставался в репертуаре на протяжении восьми лет, хотя первоначально решение о постановке Владимир Машков и артисты, исполнившие роли в проекте, приняли втайне от руководителя «Табакерки».
Вторая работа Машкова-режиссера — «Страсти по Бумбарашу» — исполнялась на подмостках «Табакерки» в течение 18 лет, представление всегда собирало полный зал. Следующими его постановками в разные периоды стали «Смертельный номер», «Трехгрошовая опера», спектакли «№ 13» и «№ 13D».
Знаковые роли Владимира Машкова на экране
Как киноактер Владимир Машков состоялся немного позднее. Дебют на большом экране состоялся в ленте «Делай раз!» в 1989 году, но роль осталась практически незамеченной, как и ряд последующих. Лишь в 1994 году с появлением на экранах «Подмосковных вечеров», «Лимиты», а затем, в 1995 году, «Американской дочери» молодого актера заметили кинокритики и зрители.
Однако всероссийскую известность он получил после премьеры в 1997 году драмы «Вор». В 1998 году лента получила номинацию на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а Машкова зарубежные кинокритики назвали «русским Кларком Гейблом».
Несмотря на то, что Владимир Машков не очень вписывался в образ эталонных киногероев 1990-х годов — не обладал ни выдающимся ростом, ни рельефными мускулами, — он стал воплощением мужественности и харизмы на экране. Доказательством тому его яркие персонажи в отечественных проектах — «Олигарх», «Мама», «Русский бунт», «Охота на пиранью», «Идиот», «Ликвидация», «Домовой», «Кандагар», «Родина», «Дуэлянт», «Экипаж», «Движение вверх», «Григорий Р.». А также запоминающиеся роли в зарубежных лентах — «Танцы в «Голубой игуане», «В тылу врага», «15 минут славы», «Давай сделаем это по-быстрому», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».
Впрочем, съемки за рубежом не принесли артисту удовлетворения, и спустя некоторое время Владимир Машков ограничился участием только в отечественных фильмах.
Одновременно с карьерой киноактера Машков несколько раз выступил и в качестве режиссера. Наиболее запоминающейся стала его работа «Папа» — лента, снятая по пьесе «Матросская тишина». На съемочной площадке он выступил на только как постановщик, но и вновь вжился в образ Абрама Шварца.
Владимир Машков в роли администратора и политика
Весной 2018 года Владимир Машков занял пост худрука «Табакерки». Он сменил на этой должности основателя театра, Олега Табакова, который скончался незадолго до этого. Машков провел ряд реформ в коллективе, обновил репертуар, нашел средства на ремонт зданий. Кроме того, Владимир Машков продолжает регулярно появляться на подмостках теперь уже Театра Олега Табакова.
Тогда же, в 2018 году, Машков впервые получил статус доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина и одновременно вошел в Совет при президенте по культуре и искусству. Позднее именно по предложению артиста в Конституцию России была внесена поправка о запрете на отчуждение территорий РФ.
Месяц назад появилась информация, что Владимир Машков вновь стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах, которые состоятся в марте этого года. Также артист стал сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина.
Помимо этого, в декабре 2023 года Владимира Машкова избрали председателем Союза театральных деятелей и одновременно он получил пост президента премии «Золотая маска».
Дети и жены Владимира Машкова
Владимир Машков официально женился четырежды. Первой женой стала его соученица Елена Шевченко. Супруги вскоре расстались, брак не спасло даже рождение дочери — Марии Машковой.
Затем артист был женат на актрисе Алене Хованской, после нее — на Ксении Терентьевой. В начале 2000-х во время работы в США Владимир Машков познакомился с актрисой Оксаной Шелест, которая официально стала его четвертой женой. Несмотря на то, что в прессе периодически появляются сообщения о том, что супруги находятся на грани развода и делят имущество, они по-прежнему остаются в браке.
Скандал с дочерью Владимира Машкова
В 2022 году Владимир Машков поддержал международную политику действующего президента и призвал единственную дочь, Марию Машкову, вернуться из США, где она живет много лет, на родину. После того как девушка отказалась, по слухам, актер прекратил любое общение с ней.
О личной жизни Владимира Машкова
В ноябре 2023 года Владимир Машков отпраздновал 60-летие. Поклонники артиста смогли увидеть целый ряд передач и документальных лент, посвященных его биографии и карьере. В том числе в повторе вышел проект «Владимир Машков. Один по лезвию ножа» 2018 года, где артист лично рассказывал о своем детстве, юношестве и о том, какой ценой ему далась карьера актера.
Помимо этого, поклонники могут наблюдать за личной жизнью актера в социальных сетях, где Машков выкладывает фотографии своих будней.
Интересные факты из жизни Владимира Машкова
Когда Владимир Машков давал согласие на исполнение роли Кирилла Мазура в проекте «Охота на пиранью», главным условием стала возможность самостоятельно исполнять все трюки.
Для того чтобы вжиться в образ главного героя сериала «Ликвидация», начальника одесского угрозыска Давида Гоцмана, Владимир Машков общался с местными «авторитетами», вышедшими на пенсию. Именно это позволило ему пополнить словарный запас одесскими жаргонизмами 1940-х годов.
В 2011 году артист стал учредителем премии «Золотой львенок» для детских любительских театров кукол. Актер посвятил ее своей маме Наталье Никифоровой, режиссеру кукольного театра.
В ходе съемок сериала «Григорий Р.» Владимир Машков, исполнитель роли Григория Распутина, настолько вжился в образ, что отрабатывал почти все сцены с первого дубля. За это участники съемочной группы в шутку прозвали его «Володя Распутин».
Дочь артиста, Мария Машкова, тоже стала актрисой. Уже несколько лет она живет в Америке и занимается воспитанием дочерей Александры и Стефании.
Избранная фильмография Владимира Машкова
- «Зеленый огонь козы», 1989 год. Никита
- «Делай раз!», 1989 год. Шипов
- «Ха-би-ассы», 1991 год. Ха-би-асс
- «Аляска, сэр!», 1992 год. Андрей Львов
- «Я Иван, ты Абрам», 1993 год. Аарон
- «Лимита», 1994 год. Иван Ворошилов
- «Подмосковные вечера», 1994 год. Сергей
- «Американская дочь», 1995 год. Алексей Варакин
- «Сирота казанская», 1997 год. Федор
- «Вор», 1997 год. Толян
- «Две луны, три солнца», 1998 год. Алексей
- «Сочинение ко Дню Победы», 1998 год. Сын Льва Моргулиса
- «Мама», 1999 год. Николай
- «Русский бунт», 2000 год. Емельян Пугачев
- «Танцы в «Голубой игуане», 2000 год. Саша
- «15 минут славы», 2001 год. Милош Карлов
- «Американская рапсодия», 2001 год. Фрэнк
- «Давай сделаем это по-быстрому», 2001 год. Олег Волков
- «В тылу врага», 2001 год. Саша
- «Олигарх», 2002 год. Платон Маковский
- «Идиот», 2003 год. Парфен Рогожин
- «Папа», 2004 год. Абрам Шварц
- «Статский советник», 2005 год. Тихон Богоявленский
- «Охота на пиранью», 2006 год. Кирилл Мазур
- «Ликвидация», 2007 год. Давид Гоцман
- «Домовой», 2008 год. Домовой
- «Кандагар», 2010 год. Серега
- «Край», 2010 год. Игнат
- «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», 2011 год. Анатолий Сидоров
- «Григорий Р.», 2014 год. Григорий Распутин
- «Родина», 2015 год. Алексей Брагин
- «Про любовь», 2015 год. Виктор Борисович
- «Экипаж», 2016 год. Леонид Зинченко
- «Дуэлянт», 2016 год. Граф Беклемишев
- «Налет», 2017 год. Олег Каплан
- «Движение вверх», 2017 год. Владимир Гаранжин
- «Медное солнце», 2018 год. Михаил Иванович Карякин
- «Миллиард», 2019 год. Матвей Левин
- «Герой», 2019 год. Олег Родин
- «Одесский пароход», 2019 год. Гриша
- «Вызов», 2023 год. Волин
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