Родион Газманов резко отреагировал на вопрос о смене братом фамилии Родион Газманов назвал грязными и пошлыми вопросы о смене братом фамилии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родион Газманов

Певец Родион Газманов резко ответил на вопрос журналиста Starhit о смене фамилии его сводным братом. Он назвал подобные вопросы к человеку, который не имеет прямой связи с ситуацией, грязными и пошлыми.

Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать о том, почему это случилось? Да даже если я это знаю, я не буду этим с вами делиться, потому что есть человек, который этот поступок совершил. И вам нужно ему задавать этот вопрос, а не мне, — произнес Газманов.

Речь идет о пасынке народного артиста России Олега Газманова Филиппе. Марина Муравьева была беременна от бизнесмена Вячеслава Мавроди, когда на него подали в суд. Предприниматель понял, что надолго сядет в тюрьму, поэтому дал возлюбленной развод. Газманов начал ухаживать за Муравьевой, а затем и вовсе встретил ее из роддома с Филиппом. Молодой человек открыл бизнес в сфере грузоперевозок.

По данным СМИ, Филипп сменил фамилию, поскольку Олега Газманова внесли в санкционный список Евросоюза еще в 2022 году, что может негативно сказаться на работе молодого человека. Теперь в документах Филиппа значится фамилия Муравьев (девичья фамилия матери. — NEWS.ru). В Едином государственном реестре юридических лиц данные уже изменились.