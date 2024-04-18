«Работал лежа на полу»: дочь Булычева об отце и фильмах об Алисе Селезневой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Алиса Лютомская

18 апреля в российских кинотеатрах выходит фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» о приключениях Алисы Селезневой. Он основан на повести Кира Булычева (Игоря Можейко) «Гостья из будущего», которую экранизировали в 1985 году. NEWS.ru поговорил с дочерью писателя — архитектором Алисой Лютомской о ее отце, его книгах, новом фильме и телесериале «Гостья из будущего».

Что общего у дочери Булычева и Алисы Селезневой

— Девочку из будущего Алису Селезневу ваш отец писал с вас, вы стали прототипом героини?

— Я бы сказала, что нет. Я, его дочка, была сама по себе и был образ идеальной девочки из нереального времени, который создала буйная фантазия талантливого человека. Это все равно что сказать, что барона Мюнхгаузена с кого-то списали. У нас с Алисой общими были только цвет волос и возраст в первых книжках. А так Алиса Селезнева на меня ни капельки не похожа, она намного бойчее. Еще нас объединяет имя Алиса и фамилия моей бабушки — Селезнева. Это было желание папы опереться на что-то из реального мира, чтобы фантазия совсем не улетала.

Как работал Булычев над книгами

— Каким вам запомнился отец?

— Занятым. Все наше поколение было при бабушках с дедушками, а это были люди, как правило, довольно консервативных взглядов, старой формации. Когда подъем в семь или восемь утра, отбой в девять вечера. Когда в выходные я попадала к родителям, вдруг оказывалось, что меня уже в девять укладывают, а папа в это время только садится работать. А потом я уже в девять утра встала, а папа спал до часу.

Для меня это было что-то совершенно запредельное, был такой легкий детский шок. У папы как у творческого человека был абсолютно другой образ жизни, он работал лежа на полу, читал всегда лежа. В любой свободный момент он садился печатать на машинке, причем так углубленно, вокруг ничего не слыша.

Фото: Валентин Черединцев/ТАСС Кир Булычев (Игорь Можейко)

— Как получилось, что ученый, сотрудник Института востоковедения, посвятил себя литературе и конкретно — жанру фантастики?

— А как Эйнштейн из патентного бюро стал великим физиком? Просто талант требует выхода. Тем более что изначально он все-таки был не ученым, а переводчиком. Он работал на стройке в Бирме. Потом он начал заниматься бирманистикой, написал кандидатскую и в результате оказался в Институте востоковедения. И потом, писатель в Советском Союзе, если он писал книжки и нигде не числился, мог прослыть тунеядцем, как Иосиф Бродский.

Поэтому, чтобы не попасть в неприятности, нужно было обязательно быть членом Союза писателей, это давало право нигде больше не работать и заниматься писательским трудом. Но чтобы попасть в Союз писателей, нужно было быть маститым автором, да и к тому же папа принципиально не хотел туда, поэтому работал в Институте.

Чем увлекался Кир Булычев

— Детский писатель-фантаст придумывает истории для детей, а в жизни папа для вас что-то придумывал?

— Если имеется в виду, лепил ли он со мной из пластилина медведей, то нет. Он придумывал для меня книжки, был полностью загружен творчеством. Летом на даче папа играл со мной в плошки и рассказывал сказки. Но это были какие-то точечные вещи, потому что он увлекался коллекционированием, была основная работа — бирманистика, книжки, журнальные статьи, еще он рисовал. У него был двадцатичасовой рабочий день.

— Не помните, советская цензура затронула книгу «Гостья из будущего»?

— Наверняка затронула, потому что цензуру проходило абсолютно любое произведение, которое подлежало печати. Фантастика была хороша тем, что к ней труднее придраться. Ты можешь больше сказать в завуалированной форме, не нарываясь на конфликт с государством. Поэтому сейчас, например, и близко нет такого количества писателей-фантастов, сколько их было в то время.

Фото: Личный архив Алисы Лютомской Кир Булычев (Игорь Можейко) Фото: Личный архив Алисы Лютомской Кир Булычев (Игорь Можейко) Фото: Личный архив Алисы Лютомской Алиса Лютомская в детстве Фото: Личный архив Алисы Лютомской Алиса Лютомская в детстве Фото: Личный архив Алисы Лютомской Кир Булычев (Игорь Можейко) в молодости Фото: Личный архив Алисы Лютомской Кир Булычев (Игорь Можейко) в молодости Фото: Личный архив Алисы Лютомской Алиса Лютомская в детсве с мамой Кирой Сошинской (Можейко) Фото: Личный архив Алисы Лютомской Алиса Лютомская в детсве с мамой Кирой Сошинской (Можейко) Фото: Личный архив Алисы Лютомской Кир Булычев (Игорь Можейко) Фото: Личный архив Алисы Лютомской Кир Булычев (Игорь Можейко)

О фильме «Гостья из будущего»

— Как отец отнесся к идее экранизации книги и участвовал ли он в процессе создания фильма «Гостья из будущего»?

— Сценарии практически ко всем фильмам на основе его произведений писались с ним в соавторстве. Он также писал сценарий к фильму «Через тернии к звездам», хотя это не его книжка. Он это хорошо умел, был знаком с режиссерами и с актерами, ездил на съемочную площадку.

После выхода фильма мешки с письмами приносили не только к Наташе Гусевой (исполнительница роли Алисы Селезневой Наталья Мурашкевич до замужества в 1993 года была Гусевой. — NEWS.ru), но и нам. Конечно, мы их читали. Писал, например, какой-нибудь мальчика Вася: «Дайте мне телефон Наташи, я на ней жениться хочу».

— Поддерживаете ли вы отношения с кем-то из актеров «Гостьи из будущего», с той же Натальей Мурашкевич, например? Все думали, что она станет актрисой, но она не пошла в кино. Чем она сейчас занимается?

— На мой взгляд, это очень разумно быть актрисой, если у тебя призвание и ты к этому стремишься. Но когда тебе в детстве случайно выпадает эта выигрышная карта, а потом ты понимаешь, что слишком серьезная женщина, чтобы посвятить этому свою жизнь, то, соответственно, идешь в медицину или в другую область, например, как Наталья Мурашкевич или Татьяна Друбич.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Алиса Лютомская

О фильме «Сто лет тому вперед»

— Что думаете о новом фильме «Сто лет тому вперед» по мотивам повести отца «Гостья из будущего»?

— Они сделали современный, более активный фильм, и я это поддерживаю, потому что, если бы сейчас вышел тот детский сериал, его просто не стали бы смотреть. В нем нет того темпа, который нужен сегодня полнометражным фильмам. Вполне классный фильм вышел.

— Как вам игра актеров — космических пиратов Юрия Борисова и Александра Петрова, мамы Алисы Виктории Исаковой, и новых Алисы и Коли — Дарьи Верещагиной и Марка Эйдельштейна?

Фото: Централ Партнершип Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн

— Я считаю абсолютно актерской удачей работу Александра Петрова. Он, конечно, сильный актер, и внешний вид он поменял кардинально. Тут, как говорится, респект. И сыграл он хорошо, ему было что играть. Исаковой, к сожалению, играть было особенно нечего, но она красавица и настоящая звезда, как и Хабенский, сыгравший отца Алисы. Оба молодых героя чудесные, удачные, красавчики, мне кажется, у них большое будущее.

— Вам не показалось, что они не смогли сыграть влюбленность?

— Они оба хороши, и это понимают. И каждый немножко, особенно мальчик, тянет на себя одеяло. И, конечно, играли они не в любовь, а в индивидуальности. Но у нас не мелодрама, а суперэкшен. Излишне ждать от них любовной линии. Вспомните другой фантастический фильм «Обитаемый остров» Бондарчука, где главную женскую роль играла Юлия Снигирь. Там тоже не было «химии» между героями, Юлия была молодая, с щечками, а сегодня она суперактриса и по нынешним временам могла бы все сыграть.

Фото: Централ Партнершип Александр Петров

Что дочери Кира Булычева не понравилось в блокбастере

— Вы — обладатель авторских прав на повесть. Вам показывали сценарий, согласовывали какие-то моменты?

— Знаете, у меня нет таких амбиций. Я отлично понимаю, что не унаследовала таланта своего папы. В договоре было написано, что они не обязаны предоставлять мне сценарий, и я это подписала с легкостью, потому что не считаю, что имею право влиять на творческий процесс художников, кинематографистов, так как я сама архитектор по профессии. В данном случае мне просто повезло, я наследница, но не более того.

Если бы мне предложили прочитать сценарий, я, наверное, согласилась бы и, может быть, даже сделала замечания. Например, я профессионально могу сказать, что в фильме сделали отстойную архитектуру для благоприятного светлого будущего. А с точки зрения кинематографического творчества, игры актеров, что я понимаю? Я просто зритель, такой же, как и все.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Сто лет тому вперед», ( Алиса Селезнева), 2024

— Что не так с архитектурой будущего?

— Я представляю себе динамику развития архитектуры через сто лет, она должна быть совсем другой, а у них она похожа на нашу. Если бы проект будущего поручили молодому архитектору, у него бы получилось это авангардно, круче. Но, подозреваю, что такие мысли могут возникнуть только у архитекторов.

— Как думаете, может ли блокбастер режиссера Андрющенко стать таким же популярным, как в середине 1980-х телесериал «Гостья из будущего»?

— Это вопрос перепроизводства сегодняшнего дня. Сейчас фильмы такого масштаба выходят раз в три недели, а тогда одна лента выходила раз в пять лет и не было иностранных картин. Я не представляю, что надо сделать, чтобы «Сто лет тому вперед» был так же популярен, как «Гостья из будущего». Можно выйти на уровень сборов и популярности американских фильмов. Недавно я видела двух девочек с коротко стриженными розовыми волосами, как у новой Алисы Селезневой. Если такое будет происходить, значит, вот она, популярность.

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