Александр Петров ответил, считает ли Юру Борисова конкурентом в кино Александр Петров признался, что не считает Юру Борисова конкурентом в кино

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Александр Петров

Российский актер Александр Петров на премьере фильма «Сто лет тому вперед» в кинотеатре «Октябрь» в Москве признался, что не считает коллегу по фильму Юру Борисова своим конкурентом. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, артист назвал его своим коллегой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Я считаю его (Юру Борисова. — NEWS.ru) своим коллегой. Юра прекрасен, Юра безумно талантливый, и я всегда с огромным удовольствием снимаюсь с Юрой в кино. Это не первый наш фильм, и я очень надеюсь, что будет еще. И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мегаталантливым [актером], как Юра Борисов, — сказал Петров.

Актеры сыграли вместе в фильме «Сто лет тому вперед» по мотивам романа Кира Булычева, который лег в основу советской картины «Гостья из будущего». Премьерный показ картины проходит 14 апреля в московском кинотеатре «Октябрь». Борисову досталась роль космического пирата Глота, а Петрову — Весельчака У.

Актер Кирилл Митрофанов ранее рассказал корреспонденту NEWS.ru, что ему было приятно ударить своего коллегу Юрия Борисова на съемках фильма «Сто лет тому вперед». По словам Митрофанова, Борисов — «маньяк профессии».