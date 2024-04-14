«Очень приятно было врезать»: Митрофанов о драке с Борисовым Актер Митрофанов: ударить Борисова в фильме «Сто лет тому вперед» было приятно

Актер Кирилл Митрофанов рассказал корреспонденту NEWS.ru, что ему было приятно ударить своего коллегу Юрия Борисова на съемках фантастического фильма «Сто лет тому вперед». По словам Митрофанова, Борисов — «маньяк профессии».

Съемочная площадка — одно большое приключение. Очень приятно врезать актеру Юрию Борисову, который играл моего антагониста, потому что Юра Борисов — отличный человек и артист. Мне кажется, что если бы можно было врезать не по-киношному, а по-настоящему, со всей силой, то он бы был только за, потому что он в хорошем смысле маньяк профессии, — рассказал Митрофанов.

Ранее NEWS.ru опубликовал новый трейлер экранизации повести писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Режиссером проекта стал Александр Андрющенко, известный по работам «Елки» и «Напарник». Сценаристами фильма выступили Ксения Мирошник и Андрей Золотарев, который знаком зрителю по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «Лед».

В центре сюжета картины, как в и литературном первоисточнике, будут приключения девочки из будущего Алисы Селезневой. Ее роль исполнила Даша Верещагина, а родителей главной героини сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова.