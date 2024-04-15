Похоже на игру, а не советскую классику: рецензия на «Сто лет тому вперед»

Фото: Централ Партнершип

Александр Петров в фильме «Сто лет тому вперед»

14 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ фантастического фильма «Сто лет тому вперед». Он снят по мотивам известной повести Кира Булычева «Гостья из будущего», больше знакомой по одноименному пятисерийному фильму 1984 года. Но и к тексту-оригиналу, и к советской картине новый фильм имеет мало отношения. Что изменили создатели, как выглядит их Вселенная и стоит ли тратить на кино два с половиной часа — мнение автора NEWS.ru.

Что в фильме осталось от повести Кира Булычева, что изменили

«Сто лет тому вперед» — это скорее фантазия режиссера Александра Андрющенко и его команды на тему повести Кира Булычева «Гостья из будущего». От оригинала в фильме осталось только самое главное — Алиса Селезнева (Дарья Верещагина), та самая гостья из будущего, которая живет в 2124 году, и мальчик Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн), который живет на 100 лет раньше и учится в той же самой школе, что и Алиса.

Коля бьется за любовь красивой длинноногой одноклассницы, которая одновременно строит отношения и с ним, и с другим мальчиком — вполне себе по-феминистски. Герой идет в подсобку, чтобы стереть написанное ацетоном на доске оскорбление, и становится обладателем космиона — маленького шарообразного прибора, который помогает своему обладателю перемещаться во времени.

В повести и советском фильме был другой прибор — миелофон, вокруг которого был закручен сюжет.

Фото: Централ Партнершип Дарья Верещагина в роли Алисы Селезневой

Как теперь выглядят космические пираты и робот Вертер

Космические пираты Глот (Юрий Борисов) и Весельчак У (Александр Петров) хотят захватить мир, но для этого им нужен космион. Поэтому они гоняются за Колей, а он вместе с компаний ребят из школы и Алисой с космической скоростью перебирается то туда, то обратно. В борьбе с пиратами компании помогает мама Алисы Кира, которая, как оказывается, спряталась в 2024 году под видом физички все той же школы.

Большой труд и, надо предполагать, значительные средства создатели вложили в образ будущего. Было построено много масштабных декораций, где-то использовалась компьютерная графика. От робота Вертера в фильме осталась только компактная летающая голова, которая выполняет роль чудесного помощника, этакий вариант умной колонки. Говорит голова голосом Федора Бондарчука.

Чем удивили в фильме Юрий Борисов и Александр Петров

В целом визуальная картинка хороша. Она дополняется юмором, понятным современным детям и подросткам (ценз картины 6+), и сценами драк. Пожалуй, главный по юмору в фильме — Александр Петров, исполнивший роль Весельчака У. Его смех звучит потрясающе, динамика движений и мимика прекрасны, он предельно органичен. Другой пират, злодей Глот, в исполнении Юрия Борисова выглядит завораживающие, для этого использовался сложный грим, но, конечно, большую роль сыграл дар перевоплощения актера. Кажется, Борисов может сыграть вообще все.

Виктория Исакова (Кира, мама Алисы Селезневой), как всегда, прекрасна, но, наверно, никогда не была на экране такой дерзкой.

Что провалили Верещагина и Эйдельштейн

Алиса Селезнева (Дарья Верещагина) выглядит так, как и должна выглядеть современная гостья из будущего, чтобы быть близкой и понятной нынешней молодежи. У Алисы короткие розовые волосы и заостренное лицо с большими глазами, как у героинь аниме, одета она в том же стиле. Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) — типичный старшеклассник-ботаник: вьющиеся волосы, очки и большие наушники, чтобы слушать рэп.

По отдельности оба идеальны для своих ролей, вместе смотрятся неплохо, но химии между ними нет. Она скорее проскальзывает между флиртующими Петровым и Исаковой (неожиданно, учитывая разницу в возрасте, но после поцелуя актера с Марией Ароновой в третьей части «Льда» не шокирует), а Дарья и Марк влюбленность старательно играют, словно выжимают, вымучивают из себя.

Кому не стоит смотреть «Сто лет вперед»

В целом фильм «Сто лет вперед» напоминает захватывающую компьютерную игру про будущее. Взрослым ретроградам, воспитанным на советской «Гостье из будущего» с Натальей Мурашкевич, не любящим современные российские блокбастеры, он не понравится. Но детям и подросткам наверняка зайдет.

Самый большой недостаток картины — она слишком затянута. Говоря о «двух с половиной часах чистого удовольствия» на премьере, продюсер Федор Бондарчук все же преувеличил. Во время показа гости периодически выходили из зала, и одним ведром попкорна в премьерный вечер мало кто ограничился.

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